長策公私營房屋比例六比四轉七比三　土地短缺公營房屋欠6.7萬伙

運輸及房屋局今日（21日）發佈《長遠房屋策略》2018周年進度報告，並更新長遠房屋需求推算目標，2019/20至2028/29年度總房屋供應目標為45萬個單位。 局方重新調整公私營房屋供應比例，由以往的60：40改為70：30，當中公營房屋供應目標為31.5萬個單位，私營房屋供應目標為13.5萬個單位。其中公營房屋仍欠6.7萬個單位的建屋土地，差距比去年推算落後4.3萬個單位，擴大56%。 同時，綠置居亦加入公營房屋類別，而「首置盤」則納入私營房屋。換言之，出租公屋、居屋及私營房屋的實際供應量或會更少。

局方重新調整公私營房屋供應比例，由以往的60：40改為70：30。（資料圖片）

私營房屋供應13.5萬個單位

最新的《長遠房屋策略》報告指出，據局方最新推算，2019/20至2028/29年度十年總房屋供應目標介乎42.5萬與46.5萬伙之間，中間數為44.5萬伙。換言之，經四捨五入後，十年總房屋供應目標為45萬伙，較去年所訂目標46萬伙少1萬伙。

至於公私營房屋新供應的比例，將由60：40改為70：30，即公營房屋供應目標為31.5萬個單位，當中公屋及綠置居供應目標為22萬伙，較去年增加2萬伙；而資助出售房屋則為9.5萬伙，較去年增加1.5萬伙。而私營房屋供應目標為13.5萬個單位。

「首置盤」納入私營房屋類別

報告又指，假設所有覓得的土地能如期推出作建屋之用，於未來十年間，政府目前只覓得興建約24.8萬個公營房屋的土地，比於十年建31.5萬個的目標，相差6.7萬個單位，差距多於去年推算只落後4.3萬個單位，擴大55.8%。

私營房屋方面，預計未來三至四年的私樓供應量為9.3萬個。值得注意的是，因綠置居亦加入公營房屋類別，而「首置盤」則納入私營房屋。換言之，出租公屋、居屋及私營房屋的實際供應量或會更少。