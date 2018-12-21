民間團體與良心業主　催生社會房屋計劃

早在政府去年宣布「社會房屋共享計劃」之前，坊間已有不少社福機構在私人市場上尋覓良心業主提供單位，如推出「光房」、「好宅」等另類社會房屋，讓有需要人士可居住在適切住所。 社區組織協會（下稱「社協」）2015年開始過渡性住屋計劃，由機構自行承租單位擔任二房東，再租予劏房街坊，機構一步步再尋覓良心業主及資助，至今已擁有超過20個單位。

單位天花特意加裝風扇，以配合住戶需要。（受訪者提供圖片）

社協於2015年起開始構思過渡性房屋，組織幹事徐佩恩憶述，最初是為了免收劏房戶的中介費，「唔少街坊話，地產代理中介費好貴，可能等於半至一個月的租金。」於是機構自行承租單位，但月租約萬元，只能以共住形式支持營運。

徐佩恩表示機構今年初獲發展商捐出兩個位於土瓜灣的唐樓單位，於是向公益金申請前期費用，並委托香港大學建築學系副院長（國際及中國事務） 兼副教授杜鵑及其團隊進行翻新設計。

社協委託港大團隊設計共享單位，將原本石牆相連的房間改建，將床位搬至閣樓，騰出更多空間。（受訪者提供圖片） 負責項目的杜鵑解釋，共享單位分配予兩個家庭共住，兩房並非以一般的實心石屎牆分隔，而是設置閣樓床，以騰出下面空間，令石牆相連的另一房間則可同時「偷位」，形象化而言，設計猶如凹凸相陷，結果兩間房的空間面積都隨之擴大，即使放置雙人大床，亦綽綽有餘。單位內天花亦特意加裝風扇，以及將睡房遠離窗戶位置，盼減低舊區的噪音污染。

彈性較大 募集逾20個單位

徐佩恩指出機構可自行改裝單位，可更符合申請住戶的需要，例如土瓜灣的共享單位，住戶雖要共用客廳、廚房及洗手間，但團隊利用建築設計的竅妙，增加單位的空間，令兩個需要共用空間的家庭，同時享受較大的私人生活；當住戶與業主遇到問題時，可直接處理，機構亦可與業主自行洽商續租事宜。

她表示機構至今已推出約17伙過渡房屋的單位，另有5至6伙單位正進行改建，至於未來的路向，徐佩恩稱需思考如何再節省裝修成本，以惠及更多有需要的人。

社協2015年開展過渡性住屋計劃，至今擁有超過20個單位。（受訪者提供圖片）

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《 社會房屋一周年 政府角色在哪裏？》。

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