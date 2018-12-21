香港作為一個繁華都市，卻有至少20萬人棲身劏房、板間房，於蝸居掙扎求存，令覓得安身之所變成奢望。政府去年9月公布成立「社會房屋共享計劃」，由社聯牽頭募集單位交予社福機構營運。計劃開展約一年，社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑向《香港01》表示，至今已提供約240個單位，形容項目「尚算成功」。但他認為，計劃只是一個開始，若未來要開拓更多單位，政府需扮演更大的角色，建議成立10億基金協助翻新單位，並積極提供閒置土地興建貨櫃組合屋，協助更多人解決燃眉之急。

張女士（左）、黃女士（右）都覺得入住社屋後，結識其他街坊，不時閒聊、參與大廈活動，感覺有所依靠。（梁鵬威攝）

行政長官林鄭月娥去年上任後，隨即在9月宣布成立「社會房屋共享計劃」，由社聯承租及翻新私人單位，再招募社會服務機構負責營運。合資格的基層家庭或單身人士，可以較低租金（即租戶入息百分之二十五或綜援的最高租津水平）入住單位，租戶或需要與他人共住。

位於西環長庚里的順成大廈，屬市建局四幢安置大廈之一，今年初將其中39伙撥作社會房屋，為劏房、天台戶帶來改善生活的契機。

入住社屋 單身女士：找到依靠

55歲的張女士，過去11年來居住在觀塘工廈的天台鐵皮屋，小房間只放得下一張雙人床、兩個大櫃，多年來與蟑螂、老鼠過着「共居生活」，每朝清早醒來，都聽到假天花上老鼠「噠噠」走動的聲音。法例禁止工廈單位作居所，但張女士笑指業主「年年都話要拆」，卻一直只聞樓梯響，而業主不願簽租約，又令住戶缺乏保障，當遇到任何維修問題，業主均以「你咪搬走唔好租囉」推卸責任，住戶須夾份墊支費用。

她去年得悉政府推出過渡房屋計劃，隨即申請，今年4月入伙。「起碼𠵱家係磚，呢度係屋；以前嗰度，算唔算一間屋呢？」11年來，張女士終於擁有一個約100呎的私人單位，最高興是毋須與他人共用廁所，「新屋係無咁闊，但比以前乾淨，最大分別係唔使遷就其他人，睇吓邊個返工等人用先。」

張女士（右）、黃女士（左）過去住在鐵皮屋、劏房，生活環境惡劣，並要與人共用廁所，對生活做成不便。（梁鵬威攝）

鄰居煮飯留菜 單身戶感鄰舍溫暖

張女士現時與「鄰居」黃女士共居，這位鄰居說，單位設獨立洗手間，可避免與鄰居產生衝突。黃女士昔日住在深水埗劏房，認為現時新單位雖然面積僅約80呎，與劏房的60呎相差不遠，亦要與他人共用廚房，但認為生活比之前開心，因為鄰里之間會互相關懷，令她感到有所依靠。

「以前見到面都唔知對方住隔離，但宜家每個月都會開會，會一齊去活動。」黃女士入住社會房屋後，結識張女士，二人更成為好朋友，經常談天分享工作軼事，有時她下班時間較遲，張女士還會留飯給她；八號風球下，她們邀請其他樓層的街坊，數人在走廊大排筵席。

新單位約80平方呎，黃女士認為地方比以往乾淨，而且亦無需與他人共用廁所。（梁鵬威攝）

機構擔任居民橋樑 化解矛盾

負責順成大廈社會房屋項目的社協組織幹事徐佩恩解釋，不少住戶都是單身人士，甚至在緊急聯絡人的一欄上都是填空。機構希望社會房屋除了讓住戶有瓦遮頭，還可以連繫眾人，令他們有歸屬感，「始終佢哋先係一齊生活嘅人。」

她說，居民每月都會召開定期會議，組織燒烤和地區導賞等活動，街坊不時分享剩餘物資，如地毯、學生檯等，更會互相介紹工作，建立守望相助的情誼。不過同一屋簷下共住，難免出現小爭執，徐佩恩透露有住戶因鄰居的清潔問題產生磨擦，需要社工介入調解，最後對方主動要求幫鄰居打掃。

社屋單位已達目標一半 多來自大地產商



社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑表示，計劃推出首年共提供約240個單位，達到最初500伙目標的一半，當中有192伙已推出，約441名住戶受惠，人均居住面積約106平方呎，比公屋的75平方呎標準更大。

他指出首年的工作是優先處理發展商提供的單位，因供應伙數多，如華懋、新鴻基地產及恒基兆業分別提供薄扶林、屯門、九龍城及土瓜灣的單位；另市建局提供72個安置大廈的單位亦是「大戶」。

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑形容社會房屋開展一年，「既算成功，亦都係一個開始。」（梁鵬威攝）

何俊傑透露除地產商之外，部分屬中、小型公司持有的單位，政府亦將北角一幢大廈的5個單位，悉數交予社聯，租住年期更可長達5年。不過，小業主提供的單位狀況則較參差，僅得約20多個合適單位，有部分千呎的單位，劏成多個房間猶如賓館，涉及大筆資金還原，惟資源所限，每個單位翻新成本須維持於8萬至11萬之間，「好似有啲天台單位，石屎剝落嚴重，將來天台漏水點算呢？但如果做埋天台防水，就牽涉數十萬。」

他總括過去一年的工作，儘管有指計劃提供的單位杯水車薪，但政府、受惠者都認同社會房屋有效紓緩基層住屋問題，入住街坊亦感到滿意，「我諗呢一年都係成功，但同時只係一個開頭。」

社聯社會房屋共享計劃項目總監何俊傑希望，社屋房屋並不只停留於解決住屋需要，而是結合社會服務，建立街坊互助，回饋社區。（梁鵬威攝） 展望未來 社聯：政府角色不可少 政府在最新一份的施政報告，表明有必要增加過渡房屋的房屋供應，但重申政府角色只是「積極協助和促成民間主導和推行的短期措施」，當中亦未提及財政支持。而過去社聯策動「社會房屋共享計劃」及「組合社會房屋計劃」，均由公益金及關愛基金撥出資助，涉額約9000萬元，反映過渡房屋仍以民間主導，政府的參與度不高。 何俊傑認為，社會房屋計劃要持續走下去，政府必須參與更多，擔當一個更重要的角色。他說，政府可考慮提供更多誘因，例如向願意提供舊單位的發展商，給予稅務優惠等。另又應成立至少10億元的「社會房屋基金」，讓有意參加計劃的社福機構及團體，有足夠資金營運翻新參與計劃的單位，因為單靠社會力量未必足夠，「無論發展商、民間團體，資源都會有限，唔係大家唔想做，而係唔夠資源去做。」

民間參與仍重要

但何俊傑認為，這些建議不代表將社會房屋計劃變成「政府主導」，「因為我哋嘅理念，係參考荷蘭嘅例子，對方都仲係民間為主導，大家有好多空間去決定成個設計、定租機制等。」

他指出，政府的角色，應該是支援非政府機構興建社會房屋或提供資金復修舊單位，「好似荷蘭咁，用一條法例去規管參與計劃嘅機構，去界定邊啲社會房屋機構符合標準，可以攞到政府津貼，甚至邊間做多啲，就可以攞多啲津貼，避免社會上出現借『共居』為名但變成賺錢嘅項目。」

倡善用閒置地、改裝工廈

對於社會房屋的前路，何俊傑認為可嘗試集中更多資源興建組合屋，提供更多社會房屋單位，「呢個係可以諗嘅方向，因為一直做緊嘅社會房屋共享計劃，其實我哋角色似中介，對社會房屋嘅概念而言，應該定位為輔助形式，主力係去興建社會房屋，唔夠單位先用輔助方法搵其他單位幫有需要嘅人。」

他說，如果香港有更多閒置土地，的確可以大量興建社會房屋，「但香港有幾多閒置地，至今都係一個謎。」他舉例指，地政總署早前公布一個閒置土地可供申請短期租約的清單，但大部份都未必適合，例如新界區，並非大部份有住屋需要的家庭都想入住，「最受歡迎嘅都係市區，好似土瓜灣、深水埗咁，但事實上真係唔多。」

何俊傑認為政府早前提出可改裝整幢工廈變成過渡性房屋，值得嘗試。（梁鵬威攝）

何俊傑提到，政府早前提出可改裝整幢工廈變成過渡性房屋，認為值得嘗試。因為大部份工廈都位於舊區，就地點而言的確適合不少基層人士，但必須考慮改裝工廈的成本，以及居住年期是否有吸引力，「好多嘢去到落地前，真係要諗清楚。」

至於社會房屋的未來定位，何俊傑認為是在公屋、資助出售房屋及私樓以外的「第三個選擇」。他想像，未來可由政府提供地租優惠及技術支援，鼓勵民間團體興建組合屋，讓輪候公屋的劏房戶、年輕夫婦及單身人士，共同解決他們的住屋問題，「每個人都有能力做得到，令社會無咁多無力感。」

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《 社會房屋一周年 政府角色在哪裏？》。

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