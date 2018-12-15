【深水埗掟錢】黃金商場對開落「銀紙雨」　逾百人歡呼執錢

今日下午2時45分，深水埗桂林街福華街的黃金電腦商場附近，有人於高處大灑金錢，吸引過百名市民前來大聲歡呼、「執錢」。警方已接報到現場了解。

今日（15日）下午2時許，有人於深水埗一大廈掉落大量100元紙幣，吸引不少途人「執錢」。（讀者提供）

讀者的片段中可見，今日下午2時45分，有人於高處掉下大量面額100元紙幣，附近的市民即時上前彎腰「執錢」，狀甚興奮。根據拍片人於現場「擔任」旁白所指，有人突發「掟錢」，其100元紙幣徐徐落下，不少市民舉起手作狀「執錢」，頻頻大呼小叫，為時最少數分鐘。當中一度有20多名市民爬上港鐵車站頂上「執錢」，險象橫生，《香港01》記者現正趕到現場了解情況。

有婦人眼見「天降橫財」興奮向前執下。（讀者提供）

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「幣少爺」自稱劫富濟貧而掟錢

有自稱派錢的網民「幣少爺-新世代礦業」其後於社交網站內說，今日（15日）是其公司的大日子，「今日嘅主題係劫富濟貧，我自細就有一個夢想

希望做一個正義使者，超級英雄 ，可能好多人會因為年紀逐漸長大，被工作不停磨滅 所以失去左這個心。」

數分鐘後，他再帖文說，「劫富濟貧嚟緊可能香港唔同嘅地方，都會有錢從天而降 ，大家支唔支持？只要有夢想一切都可以做得到。」他強調自己為「掟錢」者，《香港01》記者現正聯絡了解。

網民「幣少爺」自稱為「掟錢」者，惟香港法律不予市民隨時「掟錢落街」。（幣少爺fb圖片截圖）