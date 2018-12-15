【工展會2018】夫妻檔買鮑魚獲送車仔　師奶千元掃三文魚、海膽

第53屆工展會今日（15日）正式開幕，除了入場搶購特惠禮包之外，也吸引了眾多市民購買生活用品。但到底工展會的貨品是否「平、靚、正」，記者隨機訪問了多位入場顧客，反應各異。有人表示「啲嘢仲貴過出面超市」，也有「經驗豐富」的師奶表示，「平嘢好多，要識揀」。

安記價值998元的「經典皇鮑車」。有部分客人就是因為手拉車外形好看而購買。(袁澍攝) 住在離島區的郭女士和媽媽一起前來，並且在主打海味的安記購買了998元的「經典皇鮑車」，成功拖走附贈的金色手拉車仔。她表示並非為了新年而購物，只不過「媽媽想食就買」，同時亦沒有什麼特別規劃，亦不清楚工展會的貨品是否價錢較實惠，但會和母親一起繼續周圍看看，有需要的便會買。

潘小姐表示之後還會再來，不過第一日最便宜，買得也最多。(袁澍攝) 而吳姓夫婦二人在工展會開幕之後不久便入場了，他們同樣購買了安記的「經典皇鮑車」。吳先生表示以往幾年會在第一天的下午入場，但是擔心午後人數太多。而吳太告訴記者，購買這個禮包主要因為附贈的手拉車「靚」。往年他們大約花費3000至4000元購物，今年消費預算差不多。