【工展會2018】豪花8000元買燕窩花膠　內地客：我此行沒有預算

第53屆工展會昨日開鑼，今日（16日）踏入第二日，場內仍然人頭湧湧，有不少港人、旅客特意前來掃貨。有佛山旅客連續兩年前來工展會購物，更表示會花8000元購買花膠、燕窩等產品。另外，亦有澳門旅客大讚香港工展會較澳門的更多元化。

2018年工展會踏入第二日，場內仍然人頭湧湧。（羅君豪攝）

工展會今日（16日）踏入第二日，場內仍然人頭湧湧，有不少港人、旅客特意前來掃貨。偕同兩位友人一同前來的佛山旅客吳小姐，一擲約8,000元購入花膠、燕窩、海味等各種產品。已是第二年來工展會的她說：「因為覺得好抵，所以再嚟！」她指，今年的消費與去年相若，又笑言此行沒有預算。

佛山旅客吳小姐花約8,000元，購入花膠、燕窩、海味等各種產品。（黃詠榆攝）

澳門遊客：香港工展會比澳門的更多元化

另外，亦有澳門旅客特意坐船來港掃貨。來自澳門的林太指，坐船比起經港珠澳大橋來港更方便，因碼頭較近維園。林太一家花了約1000元，購入不同的零食、身體保健品。

林太又認為，香港的工展會較澳門的好：「更好行，產品份量都多啲。澳門唔會有100元買幾多樣野咁，呢度多元化啲！」