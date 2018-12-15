【工展會2018】首晚本地人多、遊客減少　高鐵遊客：下次不會再來

第53屆工展會今晨（15日）開幕，優惠禮品吸引不少市民入場搶購，其中包括不少內地居民。隨着天色漸暗，維園漸漸入夜，仍有不少市民入場，有入場市民表示晚上來才是真買家；同時場內拖行李箱的旅客明顯減少，部分夜間入場的內地遊客表示是「誤打誤撞進來」、發現「東西不吸引、以後不會再來」。 入夜至8點，維園的氣溫維持在攝氏19度，幾個入口都仍有公眾三三兩兩入場，不少市民會選擇拖箱掃貨，並表示這個時段來「才是正經買嘢」。

入夜後，工展會場地內仍有不少市民選購自己想要的貨品。（袁澍攝）

內地家長陪女考完TOFEL入場 幾乎空手走

來自廣州的李女士是陪女兒考TOFEL試的，經本地朋友帶領，拖着行李箱進工展會湊熱鬧。李女士5時入場，直至7時半仍然未有太多收穫，只買了99元3支的保健品「保心安」。李女士的女兒說有了高鐵之後來香港「真的很快」，不過和母親一樣對工展會的貨品沒有太多興趣。母女二人晚上便搭高鐵回廣州，並表示工展會貨品不是她預期想的，「之後應該不會再來」。

李女士帶了名牌戰利品入維園逛工聯會，她指場內商品不吸引。（袁澍攝）

來自湖北的馬小姐在港工作已經多年，適逢上海的好友前來香港，便邀約一起來逛工展會。馬小姐購買了一些餅乾、咖哩及波子汽水等，但她覺得價格並不便宜，東西比較多，所以只是「當成超市來逛」；而馬小姐上海的朋友則表示，對工展會並沒有什麼興趣，以後也未必再來。

在港工作多年的馬小姐購買了一些零食，她覺得東西並不便宜，只不過「當成超市來逛」。（袁澍攝）

而來自廈門的旅客王小姐途徑天后站，見到場內有小食檔，便以為是香港的美食街，誤打誤撞入來，並聽說工展會有海鮮類乾貨，如果品質比較好，打算購買帶回廈門。

截至記者離開，購物區的人數較白天明顯減少，而小食檔依然人氣很旺。