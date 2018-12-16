【工展會2018】400人排隊等入場　港人、內地客擬花5000元掃貨

在維園舉行的第53屆工展會於昨日（15日）開鑼，即吸引了不少市民、遊客入場搶購「筍貨」。今日(16日)開幕第二日，人流未見減少，今早一到入場時間，即有大批市民湧入場內，務求搶購心頭好。 不少入場市民都表示，沒有特定預算，「見到啱就買」；亦有市民、內地客分別準備約5000元買保健食品、零食、鮑參翅肚等。

不少市民帶備「手拉車仔」掃貨。（羅君豪攝）

今日是工展會第二日，雖然上午11時才正式開門，但在10時半已有約400人於門外等候。由於輪候人數眾多，大會更特意提早5分鐘開放予等候人士進場。據記者今早觀察，由於仍是早上時分，人流未算太多，當中以糧油麵食區、食品飲料區較為多人，不少市民更帶備手推車掃貨。

蕭先生10時便來排隊，打算搶購每日限量30件的$1筍貨。（黃詠榆攝） 市民搶「1蚊筍價」評工展會如「香港節日」 市民蕭先生10時便來排隊，自言事先已「做足功課」，打算一入場便先去搶購「1蚊雞筍貨」，購買每日限量30件的草姬產品，之後再到其他攤檔買不同的生活用品。連續第二年來的他笑稱，工展會如同「香港節日」，「當嚟玩下囉。」不過，他認為今年人流較多，相信一原因是港珠澳大橋開通後，吸引了不少內地客到來。

張小姐（左）和許小姐（右）二人預算今日總支出約$5000至$6000。（黃詠榆攝） 市民指今年不少貨品已加價 市民張小姐和許小姐結伴來逛工展會，許指「每年都有嚟」，「都算係香港節，本地生產，本地人消費。」雖然入場只有約一小時，兩人已共購入約3000元的零食、保健茶。她指，下午則會主攻鮑參翅肚等其他食品，預算今日總支出約5000元至6000元。不過，張小姐認為受通脹影響，不少貨品都加了價。

深圳遊客雷小姐連續四年都有來工展會掃貨。（黃詠榆攝） 來自深圳的雷小姐連續來了四年，在早上買了不少食品，如賀年糖果、鮑魚，她指今天預算花約5000元，下午則會買些保健食品、花膠、煮食用具等。 雷小姐認為，香港的產品品質好，價錢又比較便宜，「特意來感受一下氣氛，很熱情，很好。」

今早人流一般，當中以糧油麵食區、食品飲料區較為多人。（羅君豪攝）

攤檔職員指今日人流一般

有售賣保健產品的職員向記者表示，今早人流不算多，當中有本地市民、內地客，「如果你話今朝早就唔係好多人，晏啲就應該會多啲。」不過，這位職員認為，整體入場人士的消費力較過往低，「唔大手筆，以前一買就買好多，依家少咗啦！」而開幕日的銷售額則與去年大致相若。