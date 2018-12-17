【港人菲製毒案】涂謹申指案件疑點重重　質疑有人插贓嫁禍

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，上周五（14日）被當地法庭裁定藏毒罪成，被判終身監禁。協助四人的民主黨立法會議員涂謹申今（17日）於港台節目《千禧年代》表示，漁民缺乏化學知識於船上製毒，加上從電視台直播片段可見，警察首次搜查時找不到任何毒品，惟警員把船員的背包帶到房間後，便稱聲搜到毒品，直斥案件疑點重重，質疑有人插贓嫁禍。

四名被捕港人陳國棟、梁樹福、盧榮輝及郭錦華，當時被押返涉案漁船重組案情。（路透社）

四名港人於菲律賓捲入一宗海上製毒案，昨（14日）被裁定藏毒罪成，判終身監禁及罰款500萬比索（折約港幣74萬元），但是製毒罪不成立。四名港人及家屬聞判決後，情緒激動痛哭，家屬連夜飛返本港，希望特首及中央政府出手介入此「冤案」。

民主黨立法會議員涂謹申今（17日）出席香港電台節目《千禧年代》表示，有一電視台直播片段可見，警察首次搜查時找不到任何毒品，惟警員把船員的背包帶到房間後，便稱聲搜到毒品：「好似變魔術咁！」他續說，漁民缺乏化學知識，於船上製毒的可能性非常低、疑點重重；倘若事件在香港發生，相信法庭會判無罪釋放。

被判終身港人梁樹福的胞姊梁樹嬌亦指，初時對案件很有信心會判無罪，坦言辯方具有人証及物証以推翻指控，惟菲律賓法庭仍判決四人終身監禁，對此感無奈及憤怒，反問：「嗰到法律有無架呢？」盧榮輝胞姊盧樹好說，期望政府可還他們一個清白。兩位家屬均表示會繼續上訴。