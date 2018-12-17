【深水埗掟錢】警方呼籲交還鈔票　律師：法庭裁決後或交還市民

深水埗周六（15日）有大批百元鈔由天台灑下，過百途人走出馬路爭相搶錢，造成鬧市一度混亂。有警員見到市民執起鈔票，即上前阻止並登記其資料，及取走有關鈔票調查。24歲自稱「幣少爺」的黃鉦傑曾聲稱自己派錢，其後又否認。他昨日（16日）再現身深水埗，被警方以涉擾亂公眾秩序罪拘捕。 不過，市民在公眾地方執取鈔票，或會觸犯盜竊罪。律師黃國桐今早（17日）接受商台節目《在晴朗的一出發》訪問指，市民應將鈔票交給警方並作登記，日後待法庭裁決、證實撒鈔票的人士擾亂秩序的行為，或會委託警方將證物、鈔票原本提供者。

深水埗有人「掟錢」落樓，吸引不少途人前來「執錢」。不少市民爬上港鐵站頂部，險象橫生。（讀者提供）

深水埗掟錢事件，令人想起2014年平安夜在灣仔發生的「解款車跌錢事件」。黃國桐指，兩者分別較大，深水埗派錢是有人放棄錢，「無人認（派錢）嘅傳聞好犀利，執錢人可以話啲錢係無主之物，我執到何罪之有。」他續指，若事主稱並非掟錢，而市民未有交還鈔票，「剝奪有主之物，就是盜竊。」

他表示，警方呼籲市民交還拾得的鈔票，是明示或暗示是有主之物，「除非警方無呼籲交還，市民就會相信是無主之物。」對於警方以涉擾亂公眾秩序罪拘捕「幣少爺」黃鉦傑，黃國桐指市民提供的鈔票為證物，若法庭裁決後，法律上市民是可擁有提供的鈔票，法庭或會委託警方處理，將證物交回提供的市民。不過，他強調市民路不拾遺後，應交給警方並作登記。

本身是律師的立法會議員謝偉俊今（17日）出席港台節目《千禧年代》時亦表示，倘若行為引起騷動、擾亂到社區秩序，如人車爭路等，而相關行為被證實屬蓄意，涉事人士有機會被控告公眾妨擾罪。他續說，即使途人路不拾遺，同樣有機會觸犯竊盜罪，呼籲拾獲鈔票的市民到警局登記以保障自己。