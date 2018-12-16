【深水埗掟錢】幣少稱今午深水埗買慈善飯票　明哥：未曾聯絡

深水埗昨午(15日)漫天銀紙，大批百元鈔由天台灑下，引起群眾哄動爭相奪錢。自稱派錢的網民「幣少爺-新世代礦業」於社交站一度指昨日為公司大日子，並表示「劫富濟貧」，昨晚該個專頁發文表示將於今日（16日）下午4時，於深水埗進行「明哥北河行動」，購買慈善飯票於老人家，惟明哥接受訪問時表示未有接獲相關人事聯絡，又表示若對方有意派飯「我哋都會慢慢引導返佢去正確嘅道路。」

（幣少fb截圖） 豪言今午派飯 曾發佈灑錢影片的專頁「幣少爺-新世代礦業」，昨晚（15日）11時表示今日（16日）下午4時準時直播，帖文上附上詳細地點及行動資料，包括「明哥北河行動」，表示將「慈善買飯票派比（畀）老人家，又表示若網民有其他提議可留言告之，帖文中更附上昨日媒體報導派錢事件的影片。

明哥：「希望佢可以行返條正路」

深水埗北河燒臘飯店東主明哥表示，今早回來才得悉事件，但指幣少並無聯絡他，明哥又表示，若派飯程序如昨天「派錢」般會擾亂社會，表示「希望佢可以行返條正路」，會嘗試想辦法教他派飯給別人。明哥又指， 如果份量太多，未必來得及預備，希望派飯可分幾日進行，將飯盒給予基層，如有心幫助要「做得好好睇睇先得。」明哥續指，屆時安排義工招呼他，「點都好，佢都係有心去幫人，我哋都會慢慢引導返佢去正確嘅道路」。

明哥指現時飯票存貨量不多，過去最多曾有人購入一萬元、約一千多張飯票， 他表示若認識派飯運作，便知道不能一次過派完，望幣少可慢慢調節派飯量，「平衡啲」 。他指，現時每日大約做400個飯盒， 希望幣少一次不會派超過300個，建議他分開派，而今晚則會派150個飯，對象主要為街坊、長者、家長及小朋友。

明哥表示幣少未有聯絡他。 （潘安奇攝）

「邊個派都可以一齊活動」

明哥遂指，自己早幾年已開始與警察公共關係科溝通， 如有大型活動可申報，以便警方安排便衣警察維持秩序，又表示「邊個派都可以一齊活動」，會一路堅持及保持中立，「唔好理咁多鬥爭」。明哥指若可用他們的方法，令更多年青人參與派飯， 培養正能量亦會感到高興。