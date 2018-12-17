【沙中線】陳帆轟港鐵工程「三無」　政府對兩報告存「極大懷疑」

沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊今（17日）踏入第36日，運輸及房屋局局長陳帆首度出席作供。政府今年8月7日召開記者會，並指對港鐵沙中線管理團隊失去信心。陳帆進一步解釋，港鐵於7月13日第二次提交沙中線負重測試報告，發現結構設計與6月15日首次提交的報告「有極大的差異」，且港鐵工程「三無」，至今仍無提交設計圖則、施工圖則及建造後圖則等重要紀錄，導致政府對港鐵提交的報告存有「極大懷疑」。陳帆續指，當日召開記者會只就已確認的事實及毫無爭議的地方向外公布，解釋政府是「專業、十分克制」。

陳帆離開法院時，未有回應記者提問。(張浩維攝)

陳帆表示，政府要求港鐵今年6月15日就沙中線紅磡站月台層板及連續牆接駁提交報告，期望報告是「事實陳述，須非常嚴謹及真實」，而收到報告後文件載有技術繪圖、簽名及日子作實，故政府最初是相信該份報告是事實真相。惟港鐵其後於7月13日就負重測試提交建議，當中所夾附的附件提及結構設計與原先提交的有極大差異，且港鐵從未向政府匯報，加上政府要求港鐵就設計修改提交圖則，但設計圖則、施工圖則及建造後的圖則均未能提交，引致政府對兩份報告存有「極大懷疑」，同時影響對團隊工作的信心。

陳帆又指，政府於8月7日召開的記者會所提及的都是對報告、已確認的事實及毫無爭議的地方作出陳述及向外公布，解釋政府十分專業、不希望作片面陳述及沒有證據的指控，又形容政府已經十分克制。至於紅磡站月台層板及連續牆擴建工程的結構安全，為公眾安全帶來影響，陳帆兩度形容是「完全不能夠接受」。惟他表示，沙中線必須繼續前進，以確保項目推展順利，以及經費不會超支。

陳帆上車離開，並向在場記者揮手，但全程沒有回應提問。（陳晶琦攝）

資料已交警方 無再跟進潘焯鴻電郵

至於中科興業董事潘焯鴻曾於2017年9月15日向運房局發出電郵，提及紅磡站工程問題。代表禮頓的資深大律師石永泰問及陳帆有否檢視過該封電郵，以及曾否就電郵內容作出跟進。陳帆承認，自傳媒今年5月底至6月初大肆報道工程問題後，他有檢視過相關電郵，並形容「覺得有需要睇下、以及睇下自己有無責任要承擔」，惟認為運房局在當時接獲電郵後，相關同事已立即跟進，數日後又得到當事人確認事件完滿解決，故認為有跟足既定程序處理事件。

委員會主席夏正民追問，就潘焯鴻的指控有否考慮投訴的基礎及詳細情況。陳帆回應，對於月台層板及連續牆的問題並未曾輕視任何的可能性，惟事件揭發後，他已清楚得悉潘焯鴻以及其他人士所表達的意見，加上就工程涉大規模剪筋的資料已交由警方處理，故自己沒有再跟進電郵內容。而對於有消息流傳指事件或涉及私人糾紛，他表示涉及公眾利益便會關注，惟著眼於事實及安全，私人爭拗並不會關注。

Pennicott問及，政府原定就月台層板展開負載測試，為何後來又未有繼續執行。陳帆解釋，港鐵提交首份報告顯示相關工程問題經已修正，且建設仍符合規格及安全標準，故政府冀透過負重測試讓公眾得悉建設符合規範。惟政府現時對於建造細節「至今仍有很多地方未清晰」，故決定開鑿檢視實際情況，且必須百分百確實建造細節，再決定是否執行負載測試，否則會存有風險。

離開時未有回應傳媒提問

陳帆作供不足一小時後離開法院，大批記者在場守候，記者問及他關於沙中線局部通車安排、覺得自己對沙中線醜聞是否有責任等等問題，陳帆一言不發，沒有回應提問便上車離去。