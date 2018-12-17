傳真社：多間連鎖零售集團及食肆通道被阻塞　被定罪仍未有改善

在過去兩個財政年度有逾4,500宗職安健條例的定罪紀錄，當中兩條與工作場所出入通道被阻塞的罪行，則佔整體的17%。 《傳真社》報道指，經常違反這兩條條例的更包括多間連鎖零售集團及食肆，其記者早前到過部分曾遭檢控的分店觀察，發現店舖的通道仍被雜物阻塞。

過去兩年5間定罪次數最多的非建造業公司。（傳真社製圖）

根據《工廠及工業經營（應呈報工場的防火設備）規例》第5(1)條，「未能使離開工作場所的走火通道保持良好狀況，並免受阻礙」，以及《職業安全及健康規例》第8(1)條「沒有確保離開工作地點的所有逃生途徑均且不受阻礙。」，列明了工作場所出入通道不可以被阻塞。

不過，《傳真社》報道指，這兩條條例分別成功檢控了多間連鎖零售集團及食肆449次及319次，總數佔了整體定罪紀錄17%。在職安健罪行中，定罪次數最多的5間非建造業公司，大部的定罪紀錄都涉及這兩條罪行，5間公司依次序為牛奶有限公司（34次定罪）、百佳超級市場（香港）有限公司（32次定罪）、美心食品有限公司（30次定罪）、大快活快餐有限公司（22次定罪），以及日本城（香港）有限公司（19次定罪）。

（傳真社製圖）

《傳真社》到過部分曾遭檢控的分店觀察，發現有店舖的通道仍然有被雜物阻塞的情況。旺角太子道西171號1樓的百佳超級市場分店，過去兩個財政年度曾先後兩次，被判違反「沒有確保離開工作地點的所有逃生途徑均且不受阻礙」；《傳真社》記者在今年10月到這間超市實地視察，發現店內的3個逃生出口門上都貼有一張表格，每天由當值經理簽署確認所有逃生通道不受阻礙。

惟其中通向升降機的出口卻放置了大量貨物，大部分是一箱箱水果；另外一個出口通向後樓梯，梯間則放置了手推車、貨籃等雜物，只剩下大約一半闊度的空間；第三個出口裝了消防警報系統，未能觀察裡面情況，門外附近放滿手推車，但未有阻塞出口。

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而另一連鎖超市惠康在旺角彌敦道721 - 725 號華比銀行大廈地庫的分店，過去兩年亦兩次被判同一條例罪成的紀錄。記者在現場發現，店內兩個有出口燈箱指示的走火通道都安裝了消防警報系統，未能確認是否有阻塞，但貨倉的通道一旁則放滿貨物，只剩下一個人的身位。

同時，過去兩年曾有3次被定罪的荃灣麗城花園的大快活分店，在記者觀察時，通往其中一個出口的通道放滿了碗碟等食具，另一出口附近則放滿了貨物；藍田啟田商場日本城分店，逃生出口前擺放了不少貨物。