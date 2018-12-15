傳真社揭近九成半違反職安條例　個案判罰少於2.5萬元　零宗入獄

政府近年致力推廣職業安全，雖有法例監督，但實際違法量刑卻被指偏低。《傳真社》統計勞工處兩年間所有違反職安健法例的被定罪個案，發現近95%被定罪個案罰款在2.5萬元以下，平均罰款額只佔罰款上限不足一成。此外，雖有部分條例可判處監禁，但僅得2017年一宗案件的被告被判監禁一個月，緩刑兩年。換言之，有關條例生效逾60年，從未有人因此而入獄。

4,505宗定罪個案被判罰款金額由最低200元至最高25萬元，平均每宗罰款10,672元， 中位數為8,000元。（傳真社製圖）

一半個案罰少於8,000元 平均只罰一萬餘元

傳真社早前透過《公開資料守則》向勞工處取得2016年4月至2018年3月所有違反職安健法例的被定罪個案，近95%被定罪個案罰款在2.5萬元以下，一半個案的罰款額少於8,000元，平均罰款額只佔罰款上限不足一成。按《職業安全及健康條例》(第509章)及《工廠及工業經營條例》，若違法的最高罰款額由2,000元至50萬元不等，兩年間共有4,508宗被定罪個案，當中4,505宗被判罰款，金額由最低200元至最高25萬元，平均每宗罰款10,672元。

傳真社再分析了過去兩年最常見的10種與職安健條例相關的罪行，佔定罪個案近七成（3,054宗)。法例訂明的最高罰款額由5萬元至50萬元不等。不過，無論條例的最高罰款額是多少，該10種罪行的平均罰款額只佔最高罰款額非常低的比例，其中9種僅佔最高罰款額一成以下。因此，傳真社認為罰款水平偏低的原因，並非因為條例所訂明的最高罰款額偏低所致。

近九成半罰款額在25,000元以下，而罰款額少於10,000元的個案亦佔近七成。（傳真社製圖）

立法60多年 最嚴重只判監禁緩刑

除罰款外，雖然部分條例可判處監禁，刑期由最高3個月至最高12個月。但過去兩年並沒有任何罪成者被判即時入獄，只有一宗於2014年發生，涉及三項控罪的意外，被告於2017年判監禁一個月，緩刑兩年。

按勞工處向立法會提交的文件，由相關職安健法例生效至今，只有三宗個案曾獲法庭判處監禁緩刑，並沒有任何罪成者被判即時入獄。而《職業安全及健康條例》與《工廠及工業經營條例》分別於1997年及1955年訂立，換言之，自60多年以來 ，從沒有人因有關職安健的疏忽，需要負責而入獄。傳真社認為，數字反映整體職業安全法例量刑偏低。