【明日重點新聞】兒童醫院開幕　立法會討論食安中心監管問題

明天為12月18日（星期二），天文台指乾燥的東北季候風正為本港帶來普遍晴朗的天氣，預料隨後數日氣溫將會回升。明天大致天晴及乾燥，早上清涼；市區最低氣溫約攝氏17度，最高氣溫為22度。明天重點新聞包括：

審計署早前指出，食環署轄下的食物安全中心調查工作緩慢。（資料圖片）

1.立法會帳目委員會公開聆訊 討論食安中心監管問題

審計署早前公布審計報告，批評食環署轄下的食物安全中心調查工作緩慢；立法會政府帳目委員會明天將就報告召開公開聆訊，檢視食安中心的政策和運作，而食物及衞生局局長陳肇始及食環署署長劉利群將出席回答質詢。

香港兒童醫院明天（18日）將投入服務。（資料圖片/吳鍾坤攝）

2.香港兒童醫院首日運作

位於九龍灣啟德發展區內的香港兒童醫院，明天（18日）早上正式投入服務，分階段啟用。作為全港首間兒童醫院，曾經一度被質疑採購人手不足，引致病床數目亦不足。醫院行政總監李子良早上巡視專科門診後，會向傳媒作簡單總結。

廉政公署

3.四個獨立監察廉署工作的委員會 將匯報今年工作內容

負責監察廉政公署工作的四個獨立諮詢委員會主席明天將匯報今年工作概況，包括貪污問題諮詢委員會、審查貪污舉報諮詢委員會、防止貪污諮詢委員會及社區關係市民諮詢委員會。

習近平將會出席明早在北京舉行的慶祝改革開放40周年大會。（新華社）

4.北京舉行改革開放40周年大會 習近平出席

國家主席習近平將會出席明早在北京舉行的慶祝改革開放40周年大會，他屆時將會發表講話。中央同時表彰改革百傑，當中4人是香港人，包括3名被視為「紅色資本家」的已故香港中華總商會前會長王寬誠、已故的前全國政協副主席霍英東、金利來集團創辦人曾憲梓，以及世界衞生組織前總幹事、全國政協常委陳馮富珍。

已服刑完畢的黃浩銘，將直接向終院申請上訴許可。（資料圖片/張浩維攝）

5.黃浩銘佔旺案申請上訴許可

香港眾志秘書長黃之鋒、學聯前副秘書長岑敖暉及社民連黃浩銘等20 人，於2014 佔旺期間沒按禁制令離場，被判刑事藐視法庭罪成。其中被判囚4.5 個月的黃浩銘，已服刑完畢。惟他仍會就定罪提出上訴，早前上訴庭拒絕向他批出上訴至終審法院許可，認為其上訴理據無重大廣泛或關乎公眾的重要性。而黃將於明(18日)直接向終院申請上訴許可。