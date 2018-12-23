【聖誕節】蛋糕造型百變吸睛　Tony Wong：訂單仲多過情人節！

聖誕將至，不少人都會選擇購買聖誕蛋糕慶祝；蛋糕除了要美味，外觀亦成為顧客購買時的先決因素。 在70年代入行、「整餅」無數的黃耀文（Tony Wong），在酒店工作時曾經造過聖誕蛋糕的經典款，惟現時自立門戶，已轉型出品造型、味道兼備的「打卡」型蛋糕。無他，「相機食先」的年代，蛋糕成為了市民拍照「打卡」的主角，也成為了吸引店外長長人龍的原因。

黃耀文稱，近年蛋糕的造型千變萬化。（李澤彤攝）

曾擔任酒店行政糕餅總廚的黃耀文(Tony Wong)入行逾四十載，在離開酒店的工作後自立門戶，開創自家品牌。他提到，往日聖誕蛋糕是每個蛋糕師傅一定會學習的款式之一，「以前（的聖誕蛋糕）好傳統，無咁多花款」，主要以木頭蛋糕及聖誕果子餅為主，款式較現時相對上變化少。

見證蛋糕花款由「木頭」變日式 甚至以「相機食先」​為主

直至近十年，日本人帶起新潮流，各款以忌廉、慕絲為主導的蛋糕成為了市場新寵，而這種蛋糕的做法被某些商家引入本港，聖誕蛋糕的款式也逐漸出現轉變。

黃耀文又指現時資訊發達，在各地不同人士的改良下，蛋糕造型較以往更千變萬化；他稱，最近較為受歡迎的是從外型上營造節日氣氛的蛋糕，因在現時「相機食先」的年代，蛋糕也成為了市民拍照「打卡」的主角。如聖誕節的蛋糕就有可以食用的聖誕小裝飾、巧克力擺設、甚至是小型蛋糕作為襯托，以營造更濃厚的聖誕氣氛。

Tony與兒子Leo今年以聯名「父子兵」登場，設計了新一系列的聖誕蛋糕。（李澤彤攝）

近年多個外國蛋糕品牌進駐香港，本地蛋糕市場競爭變得愈來愈激烈；黃耀文更笑言令「香港人要求多咗！」作為「土炮」蛋糕品牌，他自言競爭大成為了推動他們創新的推動力。

聖誕節訂單遠超情人節

他又透露，原來每年聖誕節的蛋糕訂單數目、金額都是全年節日之冠，而非情人節；「情人節通常只有兩個人食，相比之下連母親節的訂單數目、金額都比情人節多！」能夠在這個情況下依然屹立不倒，他認為「始終香港出生，更清楚香港人口味...見到客人不斷回頭就已經好開心啦！」