【01職人】Tony Wong整餅四十年因緣分：蛋糕已係生命的一部份

簡單的麵粉、雞蛋、水，配上裝飾及配料，卻製造出一個個色味俱全的蛋糕，令人賞心悅目；一切並非變魔術，由揉麵糰、烘焙、擺設裝飾，這一切都是蛋糕師傅的功勞。 入行超過四十年的蛋糕師傅黃耀文（Tony Wong），名字現已成為一個本土蛋糕傳奇品牌；風光背後，他直言本來只是想學一門手藝養活自己，現時的成就都是巧合。經過年月洗禮，他由最初對蛋糕一竅不通，到現時卻已成為了生命的一部份。

今年61歲的Tony在「整餅」行業上發光發熱，但原來本來的職業路向卻是機械學徒。（李澤彤攝）

大多人對黃耀文（Tony Wong）的印象，相信仍留在曾經在酒店擔任行政糕餅總廚。但原來入行前，Tony曾經是一個藍領工人；小時候家境不好，爸爸在酒店做管工（Housekeeper），而年少時的黃耀文為幫補家計，唸完中二課程，就成為了配裝衣車零件的機械學徒。70年代香港經濟起飛，抱着「行行出狀元」的念頭，Tony當時只打算學一門手藝賴以維生，怎料其後卻遇上改變一生的機會。

第一個蛋糕 是為新地前主席郭炳湘製生日蛋糕

在成為學徒一年後，Tony提到，爸爸任職的酒店大批職員被挖走，造成大量空缺。空缺的出現，讓爸爸有機會推薦Tony成為酒店的糕點部學徒， Tony也終於正式入行。入行四十多年「整餅」無數，更曾經為新地前主席郭炳湘的生辰做過5磅、近一米高的雀籠蛋糕，但要數到最深刻的，還是初出茅廬的第一個蛋糕。

由學徒到本地蛋糕品牌，Tony直言一切靠運。（李澤彤攝）

酒店工作一年半 只學摺牛角包

在酒店工作近一年半，Tony一直都未有機會學「整餅」，只是簡單的學習搓麵糰、摺牛角包；直至一次晚上突然收到蛋糕訂單要翌日取貨，但蛋糕師傅人手嚴重不足，蜀中無大將， Tony肩負起造蛋糕的責任。當時他對蛋糕零知識，真可謂「阿茂整餅」；他指過程雖然十分吃力，但最後得到客人的認同，從此信心滿滿繼續在蛋糕上發展，一路平步青雲。

本應拼砌機械零件的雙手卻變成做餅巧手，由懵懂青年到成為了著名本土蛋糕品牌，Tony Wong直言一切都是因為緣分。「如果唔係金域假日（酒店）開張，喺文華挖角造成咁多空缺，爸爸又唔係喺文華（酒店）打工，我都唔會入行。」稱一切都是因緣際會。

蛋糕已佔據了生命一大位置

「由四十幾年前完全唔識到開始認識，再由認識到可以搵食，由搵食成為興趣，最後更成為創業機會；」Tony Wong稱蛋糕現時已佔據了生命中一大位置，「屋企人之後就係蛋糕！」入行後就開始為蛋糕著迷，而現今Tony已視蛋糕師傅為終身職業。

Tony直言，甜品是一餐中最重要的一環。（李澤彤攝） 甜品「守尾門」是最重要的一碟菜 雖Tony視蛋糕、甜品是生命的一部份，但作為一餐的最後一環，總有人會因為飽肚等各種原因放棄甜品，甚至也有人因此認為甜品在一餐中是可有可無；Tony大不認同，他認為甜品肩負了「守尾門」的作用，反而應是最重要的一碟菜。 「如果頭盤、大盤做得好食，而甜品亦出色，呢餐自然就滿分；但如果做得唔好食，甜品都可以『補分』。」他深信，即使前面的菜色不合胃口，但甜品總可以為整個菜單挽回印象，作為一個完美句號；其重要性可想而知。

今年34歲的兒子黃仲安（左）年紀輕輕，卻已肩負蛋糕設計的重任。（李澤彤攝）

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兒子受影響入行「學整餅」

蛋糕雖重要，但家人始終是第一位。Tony今年已過六字頭，在糕點界打滾半世紀打出一片江山，薪火相傳是遲早的事，而今年34歲的兒子黃仲安（Leo），他日自然亦將繼承父位。細數過去，原來每逢Leo生日Tony都會為他造生日蛋糕慶祝，但現時兒子已長大成人，身份一轉，卻換成了Leo為自己兒子造蛋糕；受爸爸影響入行，但原來Tony本來執意要他學做廚師，冀有日可開餐廳「父子兵」包辦西餐及甜品。然而Leo討厭廚房炎熱的環境，輾轉間最終又回到做甜品。

Tony、Leo「父子兵」支撐自家品牌，關係除了是父子更已進化成生意拍檔。（李澤彤攝） 現時兩人除了是父子，更是生意拍檔。Leo負責蛋糕工場後勤，而Tony就負責打點旗下商鋪運作，各施各法。雖然目前Leo負責蛋糕設計及制作，但他笑言其實最後都是要交由經驗老到的爸爸試味「守尾門」，答允才可推出市面。問到何時才放手讓兒子接下江山，Tony笑言：「日後都係交畀佢㗎啦！」

近年手作蛋糕賣得成行成市，網店蛋糕的唯美造型吸引到大批顧客選購，傳統的甜品店銷情大受衝擊。Tony稱網店蛋糕造型上的確「好靚」，但說到味道，他自信滿滿地指還是自己的比較好吃。

以前酒店工作時 獲上司購食譜送贈

自吹自擂的背後，有著逾四十年基本功訓練的支撐。「以往喺酒店工作老細會買Cookbook（食譜）畀我哋睇，自然要交功課...亦造就深厚嘅基本功；」他指，基本功令他們的蛋糕味道、造型兼備，「網店蛋糕造型誇張，但口感、味道唔及我哋多變。」他指除了基本功外，最重要是要投入，造蛋糕時要心無旁騖。「每次造蛋糕都盡善盡美，蛋糕先會好食。」