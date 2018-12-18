寶馬山道蘇浙小學校國際部爆手足口病　涉20學童

衞生防護中心今日（18日）公布，繼培僑書院、荔景天主教中學及玫瑰崗學校（小學部）爆發手足口病後，北角的蘇浙小學校（國際部）亦中招，涉及13男7女、共20名學童，年齡介乎6至7歲，來自小二及小三年級。病童自12月3日起出現口腔潰瘍、手腳出疹及水泡和發燒等病徵。全部人均已求醫，無需入院，情況穩定，其中一名6歲女童的糞便樣本經化驗後，證實對腸病毒呈陽性反應。衞生防護中心正繼續調查個案。

受影響學校是位於北角寶馬山道20號1樓及2樓的蘇浙小學校（國際部）。（Google街景）

爆發手足口病的學校是位於北角寶馬山道20號1樓及2樓的蘇浙小學校（國際部），衞生防護中心透露，受影響學童共13男7女，年齡為6至7歲，來自小二及小三班級，病童自12月3日起出現口腔潰瘍、手腳出疹及水泡和發燒等病徵。20人均已求醫，其中19人向私家醫生及普通科門診求醫，另外1人曾到瑪麗醫院急症室求診，全部人無需入院，現時情況穩定。

其中一名6歲女學生的糞便樣本經化驗後，證實對腸病毒（並非腸病毒71型）呈陽性反應。衞生防護中心人員已實地視察該校，建議所需的感染控制和預防措施，並進行醫學監察。衞生防護中心正繼續調查個案。

中心發言人提醒，手足口病是常見於兒童的疾病，通常由腸病毒如柯薩奇病毒及腸病毒71型引起；而手足口病活躍程度一般在五至七月較高，然而十至十二月亦可能出現較小型高峰。由於幼童易受感染，故家長應多加留意子女健康。學校和院舍幼童有密切接觸，令疾病較易傳播，可能出現爆發個案。