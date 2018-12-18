【廉署年結】整體貪污舉報按年跌6%　涉港鐵可追查個案反飆1.67倍

廉政公署今日（18日）舉行四個諮詢委員會主席聯合簡報會。據廉署統計，今年首11個月，除選舉外的投訴，廉署共接獲2,494宗舉報，較去年同期跌6%，涉及政府部門及私營機構的宗數錄得下跌，惟涉及公共機構的投訴升7%至178宗。其中涉及貪污投訴最多的是醫院管理局，其次是香港鐵路有限公司，後者更錄得最多升幅，涉及21宗貪污投訴，當中16宗屬可追查投訴，數字分別較去年同期增62%及1.67倍。

據廉署統計，今年首11個月共接獲2,494宗除選舉外的投訴，當中有1,897宗屬可追查投訴，私營機構投訴佔66%，政府部門則佔27%，公共機構佔7%。不過唯獨涉及公共機構的貪污投訴不跌反升，包括有178宗投訴，當中近70%即124宗屬可追查投訴，均較去年同期升7%及22%。

據資料顯示，公共機構的涉貪投訴，最多來自醫管局有39宗，當中屬可追查的投訴有28宗較去年同期的21宗增33%。投訴升幅最多的是港鐵，有21宗投訴，當中16宗為屬可追查的投訴，較去年同期分別增62%及167%。與區議會相關的投訴有19宗，可追查的有12宗。

涉及政府部門的投訴方面，最多宗數涉及警務處，有193宗，當中約69%屬可追查，與去年同期情況相若。涉及食物環境衞生署的投訴則有68宗，半數屬可追查。涉及房屋署的有43宗，當中近56%屬可追查投訴。

港鐵回覆表示，一直十分重視員工誠信，以公平公正和誠信為最重要的營運原則，要求所有員工在處理職務時，必須遵循工作操守指引的守則，包括防止賄賂及貪污的法則，港鐵亦有為所有員工，包括新入職員工，提供有關防止賄賂及貪污的講座。

至於私營機構方面，630宗涉及樓宇管理，佔整體的38%；157宗涉及建造業；142宗涉及金融及保險。防止貪污諮詢委員會主席黃冠文表示，已就守則、規管物業公司、利益申報等事宜與物業管理業監管局接觸。貪污問題諮詢委員會主席周松崗指，涉及樓宇管理的貪污投訴，不止是圍標，更多的是與業主立案法團、保安清潔等相關。