【UGL案】特首沒參與檢控與否　 陳智思：鄭若驊應釋除公眾疑慮

前特首梁振英被指收取UGL 5000萬元案，近日廉署宣布，以「證據不足確立達至定罪」為由決定不作出檢控，有議員及法律界人士質疑律政司沒有就案件諮詢獨立法律意見的做法，並促請交代更多理據。行政會議召集人陳智思今日（16日）出席活動時表示，絕對相信特首林鄭月娥及行會成員都沒有參與過程，指律政司擁有獨立的檢控權。 對於有消息指《國歌條例草案》（國歌法）或會在下月交予立法會首讀，陳智思認為，實施國歌法並非壞事，指不明白為何有議員反對。

陳智思（右四）檢閱民安隊會操隊伍。（李奕鳴攝）

陳智思在出席活動後，回應近日律政司決定不對梁振英被指收取UGL 5000萬元案作出檢控一事，表示絕對相信特首及行會成員都沒有參與過程，強調香港擁有獨立的檢控制度，而檢控與否在於律政司的決定。不過，他認為，如公眾對UGL案感擔憂，相信律政司司長鄭若驊有責任向公眾解釋，指她或未必能夠說明清楚案件的所有細節，但相信鄭若驊有能力解釋何為「搜證不足」。

國歌法將於下月進行首讀，陳智思表示未知國歌法的詳細資料，認為奏國歌是莊嚴的儀式，很多活動都有奏國歌的環節，如果將來立法會議員宣誓時都需要奏國歌，他覺得並非一件壞事，「始終宣誓作為莊嚴的儀式，有國歌作為開場也是應該的」。

對於應該在甚麼類型的活動需要奏國歌，他認為社會可以再作討論，指如果是特首、行政會議成員、立法會議員、主要官員等這類莊重的宣誓儀式前加入奏國歌環節，相信市民都會接受。對於國歌法或在立法會引起爭議，他則表示社會普遍都接受國歌是國家主權的一部分，看不到議員會有反對奏國歌的理由。

對於分別有港人在菲律賓及日本被判刑及被捕，陳智思表示，過去與外交有關的事件，最終都是中央政府最有能力為港人在國際間協調。如果有港人在海外出事，如涉及救援方面，他相信特區政府及中央政府自有安排。至於如有港人在海外犯法，他認為要尊重當地的法例，「就算由中央政府出手，亦要與當地政府有協調」，不能因為對象是中國國民或香港居民而無視當地法例。

他表示，由中央政府處理外交方面問題，是香港唯一一個為境外港人作出支援的途徑，如有需要，特區政府可以向中央政府提出要求。

此外，民安隊今（16日）舉行第79屆新隊員結業會操及新隊員招募，陳智思為活動致辭時，稱讚民安隊在過去60多年間竭盡所能為市民提供協助，又讚許民安隊在今年9月颱風山竹吹襲香港期間，派出多名隊員協助救災工作，指在風災之後，民安隊聯同其他政府部門清理塌樹及障礙物，令社區盡快回復原貌。

陳智思認為，若將來立法會議員宣誓時都需要奏國歌，他覺得並非一件壞事。（李奕鳴攝）