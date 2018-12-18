「道士」涉非禮母女案　事主為治患隱性羊癇　多番向「高人」請教

中年漢涉自稱「道士」藉詞施法驅鬼乘機非禮一對母女案續審，母親接受辯方盤問時透露，她因患有隱性羊癇，曾四出向多名「高人」求助，亦有「高人」曾指她「前世殺生太多，今世要還」，更有指她遭嬰靈附身或「陰氣重」。母親認為因這些人都擁有特異功能，並均信以為真。

被告袁銘權(啡色外套)否認控罪受審。(呂樂謙攝)

有高人指「前世殺生太多」

年約四十多歲的X在盤問時透露，她於18、19歲時得知患有隱性羊癇，之後亦有病發，需服食藥物。因經常抽搐，她的母親曾找「高人」指點迷津，又有問X的「三世書」。「高人」指X「前世殺生太多，今世要還」，X當時半信半疑，但為求心安也飲下「高人」的符水。

及後，有朋友介紹在內地有一名不識字的女「高人」，很靈驗。X遂到深圳向女高人求助，對方指她有嬰靈附身，可收費替對方做法事。

亦有高人指家中女性多陰氣重

此外，X亦有向其他「高人」求助，包括一名拜觀音的師父。X在對方住所求助時，曾突然病發，該師父以硃砂筆在她的額頭和四肢畫符。師父又指，X「啲氣好弱」，同時她「屋企都係女性，陰氣重」，易招惹邪靈。X因此多番到該師父的住所拜神和燒衣紙，她亦在住所拜觀音等，又在門上貼上「黃紙」。此外，X亦有致電和以短訊WhatsApp聯絡另一位師父，對方會在事後回覆，已解決X提出的問題。

信有特異功能的「高人」

X在盤問時承認，認為上述的「高人」都擁有特異功能，並有相信他們。此外，X又透露，女兒Y曾致電X的友人，指X被「隻野跟住」。其友人遂找X，並確認X遭「細路仔」跟住，但對方未無惡意。

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X，以及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

案件編號：DCCC176/2018