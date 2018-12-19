【南丫海難】政府私隠為由拒公開內部調查　擬斥千萬助換救生衣

「南丫海難」至今6年，政府一直拒絕公開內部調查報告。立法會經濟發展事務委員會今日（19日）討論提升海上安全建議，民主黨立法會議員涂謹申表示，若政府不公開報告，立法會無法根據報告內容討論政府提升的安全措施是否足夠。運房局官員回應指，內部調查涉及不同人士，要保護他們的私隱，政府有責任保密。 另外，政府將修例規定船隻需配備兩用救生衣。政府料1300艘船隻需要更換7萬至8萬件救生衣，擬以實報實銷方式資助業界，預計需耗用上千萬元。

理工大學研發出成人和兒童均適用的救生衣。（海事處提供）

涂謹申批評，政府不公開南丫海灘的內部調查報告，立法會亦不能討論報告，以及因應報告內容，討論提升的安全措施是否足夠。運輸及房屋局副秘書長李頌恩回應指，內部調查涉及不同人士，要保護他們的私隱，即使報告刪除個人資料，亦有機會分辨到有關人士，政府有保密的責任。她又稱，刪除個人資料同時，報告有一定資料會被遮蔽，影響報告完整性，會交由律政司決定。

成人和兒童都適用的「兩用救生衣」，預料每件成本要135至180元。（海事處提供）

一場海難揭發船隻沒有兒童救生衣。政府建議修例，規定船隻必須為所有成人和兒童乘客準備救生衣，亦要提供嬰兒救生衣。海事處早前委託理工大學，成功研發一款成人和兒童都適用的「兩用救生衣」。海事處副處長鄭琪預料有1,300艘船隻需要更換兩用救生衣，涉及7萬至8萬件救生衣。按目前一件兩用救生衣成本為135至180元計算，政府會以實報實銷的方式資助業界，料需花近千萬；至於仍然可用的舊救生衣，會考慮轉贈團體或海外機構，以免浪費。

