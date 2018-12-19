《街道選樹指南》 出爐　倡80宜種樹種　專家、學者批資料不全面

發展局今日（19日）公布《街道選樹指南》，列出80種較少應用而適合在香港街道種植的樹木品種，供政府部門選擇街道樹種時參考。指南中，每種樹木都有一張樹卡，羅列樹木的名稱、特性等，但相關專家和學者都明言不對《指南》抱有期望，因欠土壤容積、深度、質地等要求，以及未有寫明市場是否有供應苗圃，批評《指南》「炒冷飯」，甚至「做戲只做半場」。 有學者擔心，日後各政府部門只依《指南》種樹，一些未有涵蓋的常種樹種會消失，斥《指南》有「誤導」之嫌。

發展局推出《街道選樹指南》，列出80種較少應用而適合在香港街道種植的樹木品種，為政府部門和有興趣人士在選擇街道樹種時提供參考。（資料圖片／張浩維攝）

《指南》附有中英文版本，暫時只有英文版本，中文版料於明年首季推出。發展局指，香港的城市環境稠密，行道樹須抵受惡劣的道路環境，所以行道樹必須能夠耐熱、耐旱、抗風、抗污染和耐澇。《指南》列出的80種樹種是根據這些基本要求及其他價值考慮進行評估，包括觀賞價值、生態價值和樹冠大小等。而每棵樹都有一個以圖像呈現的「樹木資料冊」，列出每種樹種的基本資料，包括應對不同市區栽種環境的抗禦力、特性、樹種特質和彩色照片等。

詹志勇指出，《指南》不能只提供樹種資料，還要列出不同樹種生長條件，否則如「做戲只做半場」。（資料圖片／盧翊銘攝） 樹博士：做戲只做半場 發展局指，《指南》中列出的樹種並非詳盡無遺，政府歡迎使用者建議其他符合《指南》內選擇標準的合適品種。但教育大學地理與環境科學研究講座教授詹志勇認為，指南涵蓋的樹種不應只有80種，皆因本港位於亞熱帶，現存樹種已超過400種，質疑「為何要打退堂鼓，以後只種80種？」他又認為，《指南》不能只提供樹種資料，還要列出不同樹種生長條件，例如需要多少生長空間、怎樣的土壤、如何與附近環境配合等，否則如同「做戲只做半場，沒有下半場，做出來的效果只會失望」。 長春社總監蘇國賢就指，《指南》是樹木管理的其中一環，甚至是源頭。因此，應包括每一個樹種的詳細資料，如市面是否有供應、是否新樹種、樹的生長條件、觀賞性、生態價值、是否一些已知的入侵性物種及如何管理等等。但《指南》只觸及部分資料，樹木源頭的苗圃供應更是隻字不提。

學者：《指南》有誤導之嫌

中大生命科學學院退休教授趙紹惠批評，政府只委託顧問公司做一些文獻搜集就撰寫《指南》，根本沒有基本科研。她舉例，香港市區受微氣候影響，即使是同一條街道，街頭和街尾的環境都已經不同，質疑《指南》該如何統一植樹品種。趙又指，本港街道首20種常見樹種如細葉榕、台灣相思、洋紫荊、白千層和血桐等，樹的數量已佔市區路邊樹木數目一半，但該20種樹種並沒有於《指南》上出現，擔心有誤導之嫌。「不加入《指南》，是否代表不建議種？這是誤導！」

她續指，政府表明氣候變化導致更頻繁的惡劣天氣，因此市區林木須具更佳的抗禦力和適應力。但《指南》竟沒有提及樹木的「固氮能力」，即植物的減碳能力，批評顧問公司未有實地了解。

颱風吹翻大量「盆景樹」，某程度揭示現時政府樹木政策不善。（資料圖片／盧翊銘攝）

本港近年先後經歷超強颱風「天鴿」及「山竹」的洗禮，數以萬計的樹木被強風吹倒，當中包括珍貴的古樹。詹志勇說，政府甚少保養土壤，多任由樹木天生天養，又認為港府必須痛定思痛，推出土壤指引，當中包括不同樹種對土壤容積、深度、質地等要求。他直言，樹木對土壤的要求好比嬰兒對奶的要求，絕對不能「偷雞或打折扣」，例如榕樹需要沙質、疏水、含有機質的土壤，土壤深度達1米，且有約20米空間生長，不能鋪設混凝土及柏油，以免限制空氣滲入泥土，直言農夫種菜不能忽略土壤，種樹也如是。

他也希望，政府日後勿再種植「盆景樹」，令巨型大樹屈就在狹窄的花槽，甚至荒謬得連包裹樹根的泥膽連膠袋也未拆除。