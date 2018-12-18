街道選樹指南即將出爐　消息：篩走百年老榕樹　樹博士：不能接受

發展局即將推出《街道選樹指南》，提供各類街道合適樹種指引，供各政府部門日後參考。《香港01》接獲消息，植根本港數百年的榕樹將不會上榜列在《指南》內，原因是該樹易受有樹木癌症之稱的「褐根病」感染，加上需要龐大生長空間，因此不建議於街道種植。政府消息承認《指南》所涵蓋的樹種不包括榕樹，但並不代表日後不再種該樹，而《指南》上的樹種名單會不斷更新。 畢生最愛榕樹、有樹博士之稱的香港教育大學社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇直斥有關決定是不能接受，若然日後香港不再種榕樹，猶如「香港文化被人斬咗隻手、斬咗隻腳」。另一退休教授則認為應先釐清「街道」的定義，特別是實際環境，以決定是否適合種樹。

發展局即將推出《街道選樹指南》，涵蓋80種適合香港街道種植的樹木，包括41種原生品種。（張浩維攝）

據了解，《街道選樹指南》由發展局委託顧問公司泛亞環境有限公司（ Earthasia Limited）編撰，《指南》涵蓋街道上不同地方的種樹的方法，如花槽和行人路等、樹根深淺等範圍。例如建議最小的植樹空間需為1.2立方米，即地底1.2立方米的空間沒有任何地下公用設施。有關規定只適用於新發展區或補種時適用，由於一些已發展區域未能滿足有關條件，不建議植樹。

樹種方面，發展局指，《指南》涵蓋80種適合香港街道種植的樹木，包括41種原生品種，當中包括有顯花效果的品種，如水黃皮、樹頭菜、水石榕、大頭茶和台灣欒樹等。發展局局長黃偉綸早前亦指，每個品種的屬性皆能抵禦基本的市區生長環境，例如氣候適應力、耐風力、抗病蟲害能力等。據悉，一些入侵性樹木，如銀合歡和微甘菊不會羅列於《指南》。但令人「意外」的是，植根香港數百年的榕樹亦不會上榜。

榕樹的生命周期達數百年，見證香港人一起成長之餘，亦見證着本港的時代變遷。（張浩維攝）

消息：榕樹易染褐根病 不建議種植

據了解，早於前發展局綠化、園境及樹木管理組主管葛文琪在任時，已覺得榕樹難打理，原因是榕樹需要大範圍的生長空間以及容易染上不治之症─褐根病。因此一直不建議種植。

政府消息亦確認榕樹不會列在《指南》上，但並非代表以後都會不種植。消息人士解釋，《指南》主要羅列一些本港較少種植的樹種，而榕樹是本港常見樹種，會建議《指南》適時作品種增減。

消息人士又指，榕樹不建議在街道上廣種的原因是因為該樹容易患上褐根病。此外，榕樹侵擾性強，其根部幾乎「見洞就入」，容易令旁邊的樹木死亡，在生態層面而言，非好事。加上榕樹樹根易生根到行人路，而多葉易招風，會對行人構成危險。但消息人士強調，政府本著「植樹有方，因地制宜」的原則種樹，即確保在合適的地方種植合適的樹，而一切決定都是整個政府團隊決定，非一人說了算：「非一個人決定，是政府整個團隊決定。面對我們不熟識的議題，會問專家意見。」

詹志勇鍾愛榕樹，甚至為其寫了一本《細說榕樹》，當中提及環境不斷變化，周遭許多樹木都經不起考驗而消亡，唯獨榕樹不怕風霜，在逆境中堅毅求存。（盧翊銘攝） 當城市容不下榕樹 樹博士：不能接受 消息人士口中的「專家」，並不包括曾為榕樹寫書、有樹博士之稱的詹志勇。詹志勇說，榕樹是中國南方鄉土樹種，數千年來與鄉村人民關係相當密切，不少重要事情均在榕樹下發生，樹冠也適合雀鳥覓食棲息，「應該種多啲」。 他又指，榕樹生命力強，氣根一旦接觸土壤便會迅速長粗，形成木架般的穩固結構，其健康情況也反映城市的可居性，「如果城市連榕樹都養唔掂，城市環境同可居性都受到好大質疑」。

若日後香港不再種榕樹，詹直斥等於「香港文化被人斬咗隻手、斬咗隻腳」，絕對不能接受。他指，種植一棵榕樹需要約20米空間，但本港並非無地再種，例如馬路迴旋處、公園，質疑政府為何不能因地制宜植樹，反而寧願在大空間中種植更多小樹？

長春社總監蘇國賢就指出，褐根病是任何樹都不會放過，並非單一針對榕樹，期望政府公開解釋不選擇榕樹的原因。

中大生命科學學院退休教授趙紹惠就認為應先釐清「街道」的定義，特別是實際環境：「如果空間只有一米乘一米，是否適合種樹？不種榕樹是正確。」