【明日重點新聞】曾蔭權申請最後上訴　林鄭現身會代鄭若驊解畫？

一股較溫暖的偏東氣流正影響廣東沿岸，本港地區明日部分時間有陽光，氣溫介乎攝氏20至24度。吹和緩偏東風，展望隨後一兩日部分時間有陽光，天氣溫暖，下周初至中期氣溫逐步下降。

終院將於明日（20日）處理前特首曾蔭權被裁定公職人員行為失當的終審上訴許可申請，預計需要1小時。（資料圖片）

前特首曾蔭權將到終院爭取最後上訴機會

前特首曾蔭權不服被裁定公職人員行為失當罪成，將於明早（20日）在終審法院申請終極上訴許可，預計聆訊需時1小時，若曾這次申請失敗，他上訴之路亦會告終。

曾蔭權於去年初被裁定一項公職人員行為失當罪成。控罪指，他於2010年1月1日至2012年6月30日期間，以特首及行政會議主席的身份，參與處理雄濤廣播的牌照等3項申請時，未有向行會申報他正與雄濤股東黃楚標，就深圳東海花園物業在談租約。他被陪審團裁定罪成，被判入獄20月。上訴庭今年7月駁回他定罪的上訴，但准他減刑至1年，料曾將於明年初刑滿出獄。

特首林鄭月娥稱鄭若驊會出來解釋不檢控梁振英原因，但原來鄭放假中，會否又要由她親自為下屬執手尾？（資料圖片）

料特首林鄭月娥出席公開活動 料被追問交待UGL事件無下文一事

特首林鄭月娥於本周初上京完成向中央第二次述職後，將於明日（20日）首次出席公開活動，料需就UGL事件進一步交代。

律政司上星期三（12日）宣布因證據不足，不就UGL事件檢控向前特首梁振英作出檢控，引來非議。上周六（15日）林鄭月娥回應有關提問時，曾稱「相信律政司長稍後亦很樂意回應」，但連日來律政司司長鄭若驊卻無出來，原來她於當日（上周六）開始休假，至12月27日（下周四）才上班，律政司發言人強調早於一個月前已獲特首林鄭月娥批准，與UGL案無關。

香港郵政提提市民，本地聖誕郵件的截郵日期為12月20日（即明日）。（網上圖片）

寄聖誕卡最後限期到 香港郵政明日截郵

聖誕節將至，不少人會為親友準備好禮物，也很人仍會寄聖誕卡給親友。香港郵政提提市民，本地聖誕郵件的截郵日期為明日（20日）。預期節日前郵件量大增，相信在截郵日期以後投寄的本地聖誕郵件，或未能及時寄達收件人，呼籲市民盡早投寄聖誕郵件。