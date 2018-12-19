調查揭粉嶺梧桐河棕土範圍擴大十倍　本土研究社：猶如規劃黑洞

土地供應專責小組即將呈交最終報告，選項之一的新界棕地備受矚目。本土研究社今日（19日）發表研究報告，發現新界棕地範圍於24年間擴大近一倍，截至2017年，棕土總面積達1,521公頃。當中於粉嶺梧桐河一帶，因部分範圍未被劃入發展審批地區圖，署方難以執法，令棕土範圍增加十倍，猶如規劃黑洞。

本土研究社發表「隔世追棕-新界棕土擴張軌跡與現況」報告。（張嘉敏攝）

本土研究社發表「隔世追棕-新界棕土擴張軌跡與現況」報告，研究透過Google Map 、ArcGIS等地圖工具，從衛星圖片及航空照片上辨識棕土的分佈。當中發現棕土總面積增長近一倍，由1993年的792公頃，增加至2017年的1521公頃。

部分地區未被劃入發展審批地區圖 猶如規劃黑洞

當中於新田軍營及粉嶺梧桐河的棕土範圍，於24年間分別增加四至十倍。研究發現於元朗牛潭尾、新田一帶的新田軍營，因涉及軍事用地，故未被劃入分區計劃大綱圖及發展審批地區圖內。而於1993年至2017年間，範圍內的棕土面積由2公頃增至10公頃。

粉嶺梧桐河棕土 1.9公頃變19.9公頃

而於粉嶺梧桐河一帶亦有類似情況，當中部分農地僅被列入分區計劃大綱圖，而非發展審批地區圖，令規劃署未能就違規棕土作作出執法。結果當區棕土由1993年的1.9公頃，增至2017年的19.9公頃，增幅達10倍。根據《城市規劃條例》，規劃署只可在發展審批地區圖涵蓋的地方進行土地利用的執管工作。

1993 年及 2017 年粉嶺梧桐河旁棕土範圍的比較。（本土研究社提供）

棕土作業規劃許可申請急升

另外，本土研究社的研究發現，規劃署於2008年將洪水橋新發展區內的36公頃、原為「康樂」用途的土地，改劃為「露天儲物」用途，令夏村路旁、面積約17.8公頃的違例棕土場所被「合法化」。他們又稱，城規會於2008年至2017年期間，批准改劃的為棕土的申請高達90%，遠高於1991年至2007年間的52%，質疑政府向棕土作業開綠燈。

黃肇鴻反駁稱，大部分棕地屬補償價格較低的丙類及丁類用地，估計成本不高。（張嘉敏攝）

本土研究社認為，新市鎮邊緣位置為棕土蔓延的高危地帶，他們建議政府應審視新界內未被發展審批地區圖覆蓋的範圍，令署方可就違反規劃用途的土地進行執法。

他們又建議，政府應策略性重置棕地作業者，如利用佔地近3.7公頃的新田購物城，興建多層大廈重置作業者。而207公頃未有規劃用途、已修復的舊堆填區，同樣可作重置安排。至於有指重置作業者的成本高昂，成員黃肇鴻反駁稱，大部分棕地屬補償價格較低的丙類及丁類用地，估計成本不高。