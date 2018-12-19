【展亮中心】合併公務員學院原址附近重建　料2025年完成

新一份《施政報告》提出拆卸觀塘展亮中心，在原址興建公務員學院，被遷走的展亮中心使用者及教師極為不滿。勞福局局長羅致光今（19日）表示，展亮中心將會於觀塘港鐵站及翠屏道一帶作合併發展，計劃以共融為發展題，新中心就在原址旁，惟期間服務使用者需要轉到九龍塘牛津道空置校舍作過渡。

展亮中心將會於觀塘港鐵站及翠屏道一帶作合併發展，料2025年完成。（資料圖片）

勞福局局長羅致光今（19日）與傳媒茶聚表示，展亮中心將會於觀塘港鐵站及翠屏道一帶作合併發展，計劃以共融主題重新發展，包括以年齡、能力及種族作融合主題，而涉及所提供的服務將會涵括安老、復康等。

合併發展計劃以高低座之分，公務員學院料於展亮技能發展中心原址興建，佔整個計劃用地約三分之一，而展亮中心則擬於展能活動中心位置重建，佔地與原址相若，涉及4,000平方米。

紅圈為重建規劃位置，新展亮技能發展中心將向北稍移，搬到現時展能活動中心。（政府圖片）

他續說，料需花兩年時間，以及至少兩年時間諮詢，盼可於2025年落成及啟用。期間觀塘展亮中心擬將遷往牛津道的空置校舍運作，惟校舍須作基礎改善工程，以及諮詢地區組織，但有信心可無縫交接。

他又提到牛津道交通繁忙，計劃提供穿梭巴士來往市區及校舍，以方便學員；而牛津道空置校舍其後料以安老及復康用途發展。

此外，他表示，即使新址較原址稍遠，但會興建隧道方便服務者到展亮中心，路程約一分鐘，料對服務使用者影響不大。問及是否向民意「讓步」，他不置可否，又笑言去年初職訓局都有意重建展亮中心，但當時未落實細節，故難以對外公布

張超雄倡改以前觀塘職業訓練中心作過渡選址

工黨立法會議員張超雄說，對展亮中心獲原址重置感欣喜，但提出現時展亮中心佔地5,200平方米，質疑為何在新計劃中僅佔約4,000平方米，「又話加強版、加多啲名額，但地方又少咗？」

他認為位於牛津道的空置校舍設施殘舊，即使稍作裝修亦僅為符合安全標準，加上校舍地點遠離市中心，直指並非合適作展亮過渡地點。他指，在展亮中心附近的前觀塘職業訓練中心，已空置五年或以上，認為當中有三分之二的位置可為展亮學員作臨時安置，不僅鄰近展高中心原址，亦可避免學員出現重新適應等問題。