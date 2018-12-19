廉署起訴會籍顧問　涉68萬元賄馬會會員　助「明哥」申請會籍

廉政公署今日（19日）落案起訴一名52歲會籍顧問公司經營者韋駿鋒，控告他涉嫌串謀使多名馬會會員各收受一筆68萬元賄款的部分款項，以協助1人申請馬會會籍。被告將於星期五（21日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

廉政公署今日（19日）落案起訴一名52歲會籍顧問公司經營者韋駿鋒，控告他涉嫌串謀使多名馬會會員各收受一筆68萬元賄款的部分款項，以協助1人申請馬會賽馬會員會籍。（資料圖片）

52歲被告韋駿鋒，被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》。案情指，被告韋駿鋒涉嫌於2016年5月27日至7月14日期間，與一名稱為「莫先生」的男子，及一些身份不詳的馬會會員串謀，使該些會員在無合法權限或合理辯解下，從一名稱為「明哥」的人士接受利益，即一筆68萬元的部分金額不詳款項，作為向「明哥」提供馬會賽馬會員會籍申請表，並在提及、附議和支持「明哥」申請馬會賽馬會員會籍一事上予以優待的誘因。而馬會嚴禁其會員就提名、附議及支持會籍申請的相關事宜，索取或接受任何利益。

由於被告在案發時是該會籍顧問公司的經營者，而該公司是一間協助客戶申請本地著名會籍的顧問公司，當中亦包括馬會會籍。被告將於星期五星期五（21日）在西九龍裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯；被告已獲廉署准予保釋，以待星期五應訊。