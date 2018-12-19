羅致光熟知風水命理　曾手執「羅庚」　隨「通勝王」睇風水

勞福局局長羅致光今（19日）與傳媒茶聚時，宣布觀塘展亮中心將會原址旁邊重建。IQ爆棚、有「神童局長」之稱的他，席間更大爆自家「秘密」，原來除了年少時愛「刨馬經」外，人到中年時則醉心鑽研風水命理，早年觀塘重建時，更曾跟隨「通勝王」蔡伯勵「睇風水」，可謂百足咁多爪。 對於外間狠批的「小白象」觀塘音樂噴泉，他不置可否，但講解時頭頭是道，又直言五行中大有乾坤，猶如玄學家上身。

羅致光（中）與傳媒茶聚時，自爆曾跟隨蔡伯勵「睇風水」。右為勞福局副局長徐英偉、左為政治助理馮興禮。（陳淑霞攝）

出於「八卦」 跟蔡伯勵上APM商場頂層

羅致光今聯同勞福局副局長徐英偉、政治助理馮興禮及政務助理周永恒，與傳媒進行茶聚，他開初大賣關子，笑言會有好消息及「聖誕禮物」，原來是公布展亮原址旁重建方案。在公布前，他不忘「話當年」，追溯至觀塘市區重建歷史，直言當時圍繞巴士站一帶的大廈樓齡僅30多年，但其殘舊程度已令人吃驚：「估唔到可以殘到咁樣。」時至今日，觀塘展亮中心亦有50多年歷史，他指職訓局早在去年初已萌生重建念頭，但過程中需多方磋商，且在未敲定細節前，不宜向外公布。

説得興起時，他又自爆熟悉觀塘區地理形勢，全因過往一段往事，他指當年觀塘區重建時，市建局邀請已故的「通勝王」蔡伯勵「睇風水」，他當時亦出於「八卦」，跟隨蔡同往APM商場頂層「偷師」。

較少露面的勞福局局長政務助理周永恒亦有出席傳媒茶聚。（陳淑霞攝）

被問到是否自學、師承何許派系時，他則指，自40歲起已開始研習易經，又笑言比孔子先行，「佢60歲先學。」可屬業餘興趣？羅則笑指，「都唔係業餘咁簡單」，但他表明只對中國的風水命理、掌相等情有獨鍾，「因為揉合咗科學同數據」，對西方術數等則沒甚涉獵。

局長自揭鮮為人知的「秘密」後，一眾記者則向其追問耗資5,000萬元興建的觀塘海濱音樂噴泉，可有任何風水格局？他則大講陰陽五行玄理，更説得頭頭是道，在場記者無不聽得一頭霧水。

參加維港渡海泳 證明65歲都做到

已「足秤」領取長者卡的羅，又自爆走入熱廚房後，生活上最大分別是排山倒海的工作量當前，游泳時間隨之減少，本身是港大學者的他，4年前已轉型為半職教授工作，他笑稱心血來潮時，可趁人少時前往西環游泳，但現時已分身不暇，他上任後有以局長身份參加維港渡海泳，「身體力行呀，話畀大家聽65歲嘅人都做到，你哋年輕人都出嚟跑多啲馬拉松啦。」