【14周產假】議員促撤薪金補貼封頂限制　羅致光：唔係錢嘅問題

《施政報告》提出將法定產假由10周增至14周，額外新增開支將全數由公帑支付，薪金補貼額會以工資4/5計算，上限為月入5萬元，即以36,822元「封頂」，估計每年涉4.79億元公帑。人力事務委員會今（18日）討論事項，多名議員斥政府以月入5萬元「劃線」，等同歧視高薪婦女，要求政府就補貼額取消「封頂」，保障所有職場女性。 勞福局局長羅致光表示，若取消「封頂」涉及的額外開支涉2千多萬元，但認為以薪酬5萬元作界線，已可覆蓋全港95%女性僱員，政府理應善用公帑，「唔係錢嘅問題，係原則問題。」

葛珮帆斥，當局設立上限為月入五萬元，變相懲罰高薪婦女。（資料圖片） 《施政報告》提出法定產假延長至14周安排，其中新增的4周產假開支將由政府承擔，以36,822元補貼額「封頂」，並按月薪50,000元「劃線」，僱主可申領報銷，亦毋須支付分毫。 議員狠批政府設補貼額上限懲罰高薪婦女 人力事務委員會今天（18日）討論事項，民建聯議員葛珮帆斥，當局設立上限為月入五萬元，變相懲罰高薪婦女，亦難以確保部份婦女在產假期間，僅得三萬多元收入能否應付生活，「家家有本難唸的經，你點知人哋養緊幾多人！」 她續說，女公務員在10月10日起，已享有延長的法定產假安排，而政府亦向女僱員以不設上限及全薪方法，支付其產假薪酬，質疑公務員與私人市場在職婦女待遇不一。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

羅致光：唔係錢嘅問題，係原則問題

勞工及福利局局長羅致光解釋，以薪酬5萬元作界線已可覆蓋全港95%女性僱員，認為屬合理水平。他坦言，若取消「封頂」涉及的額外開支涉二千多萬元，而全薪支付產假薪酬則涉及2.5億元，但重申政府理應善用公帑，「唔喺錢嘅問題，喺原則問題。」

他說，預計政府將於2019年底向立法會提交修例建議，並料可在2022年實施。