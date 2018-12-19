【非洲豬瘟】本港九成活豬供應來自內地豬場　至今未有爆發個案

根據農業農村部新聞辦公室今日（19日）公布，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場發生非洲豬瘟疫情，是廣東首宗非洲豬瘟個案。截至目前，該屠宰場同批待宰生豬有50頭，11頭發病，11頭死亡。 食環署表示，現時珠海共有3家註冊供港活豬養殖場，皆不在香洲區內。而至目前為止，所有供港註冊養殖場均未受到疫情影響。今年截至本月18日該等珠海註冊活豬養殖場供應香港約3,840頭食用活豬，本星期至今亦沒有由該等養殖場進口食用活豬。

非洲豬瘟疫情繼續蔓延，內地部門今日公布，疫情蔓延至廣東省。（資料圖片）

每日仍有4000活豬供港 拍賣價大致穩定

食環署強調，非洲豬瘟並非人畜共患病，不會傳染人類，也不構成市民食物安全風險。而本港的活豬供應逾九成來自內地，全部均來自認可的供港註冊養殖場；至今所有供港場均未受到疫情影響。另外，食環署表示，內地活豬供應本港的數量和拍賣價亦大致保持穩定，每天約4,000頭內地活豬供應本港，與過往水平相若，未見異常波動。

本港至今並未出現非洲豬瘟個案，而供港的內地註冊養殖場亦未有出現這類個案。食環署指，政府各相關部門已密切監察非洲豬瘟的最新發展，並作出戒備和及早落實相應措施，以防範非洲豬瘟傳入香港。

內地非洲豬瘟的疫情已蔓延至廣東。（資料圖片）

食環署及漁農自然護理署已加強在各個環節包括養豬場，屠房和口岸的生物安全工作，當中包括加強清潔和消毒進出屠房及養豬場的車輛和人員，以及逐漸停止使用含動物源性的廚餘餵飼豬隻等。署方又與相關部門亦加強合作，堵截非法進口鮮肉。

發言人表示，所有從內地進口的活豬，均來自認可的註冊養殖場，並附有動物衞生證書，證明健康狀況良好。食環署人員會在邊境管制站檢查每批入口豬隻的動物衞生證書及其健康狀況，才准予入境；所有入口和本地活豬進入屠房後，亦需經過宰前和宰後的檢驗檢疫，方可供應市場。中心亦同時提醒市民，切勿購買來歷不明的豬肉，而豬肉必須徹底煮熟才可食用。