【非洲豬瘟】4個供港豬場暫停供港　業界指內地活豬或加價三成

根據農業農村部新聞辦公室今日（19日）公布，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場發生非洲豬瘟疫情，是廣東首宗非洲豬瘟疫情。截至目前，該屠宰場同批待宰生豬有50頭，11頭發病，11頭死亡。 香港生豬肉食業屠工會理事長陳展明表示，多個代表今日稍早和食環署開會，商討非洲豬瘟疫情處理，他引述食環署指，將以處理禽流感雞隻方法處理淪陷的豬場，把豬場內豬隻殺掉，關閉兩周消毒，令業界擔心生計嚴重受影響。 非洲豬瘟不會傳人，但豬肉來源減少，豬肉價恐上升，元朗鮮肉聯合會理事長莫耀南透露，近日有聽到內地的消息指，豬肉來貨價有可能加價三成。

非洲豬瘟疫情繼續蔓延，內地部門今日公布，疫情蔓延至廣東省。（資料圖片）

海關總署披露四個暫停供港澳豬場名單

根據中華人民共和國海關總署於12月3日公布的「內地供港澳活豬注冊養殖場名單」，截至今年11月16日，已有4個供港澳豬場暫停供港。其中兩個豬場所在縣屬疫區，分別是位於江西省上饒市的「萬年鑫星農牧股份有限公司齊埠豬場」，以及湖北省浠水縣的「浠水長流牧業有限公司」；另外兩個豬場則由於與疫區所在縣相近，分別是位於湖南省婁底市的「湘村高科農業股份有限公司」，以及位於湖南省寧鄉縣的「寧鄉威寧農牧有限公司」。

港豬場一旦爆非洲豬瘟 全場宰殺



內地廣東省出現非洲豬瘟疫情，令業界關注食物環境衞生署會如何應對疫情。香港生豬肉食業職工會理事長陳展明表示，今日已就疫情和食環署開會，他引述食環署指，他們會以處理禽流感雞隻的方法處理是次疫情，若本港豬場現非洲豬瘟，他們將會屠宰豬場內所有豬，並至少關閉該豬場兩周消毒，陳展明直指工人將手停口停，「政府應該防患於未然，不能把非洲豬瘟同禽流感相提並論。」他又指食環是用歐盟建議的處理方法，但他認為歐洲不吃生豬，而本港有豬場，風險較大。

陳展明又指若有本港豬場出事，食環署只會以農場的賠償價，即禽流感爆發時的賠償方案，但陳強調一旦豬隻被殺，重新飼養豬隻至成長至少要一年，希望港府積極應對。

多個工會今日和食環開會，商討非洲豬瘟的處理。（資料圖片）

廣東每日供港數百隻豬

元朗鮮肉聯合會理事長莫耀南透露，近日有聽到內地的消息指，豬肉來貨價有可能加價三成，不過他同時指出，年末的豬肉價格一般均較平日貴，每擔豬肉貴約100至200元，因為華人過節需買大量豬肉，供求問題令價格相應上升。

莫耀南又指，廣東省每日只供應數百隻豬到港，而最新爆發非洲豬瘟的珠海市豬隻一般供予澳門。其他較大的供港豬貨源包括湖南、湖北及廣西等地。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，近日豬肉的來貨價並無太大變動，而食環署一直有監察核准豬場的豬隻健康情況，亦有與協會緊密通報，據他了解目前為止無供港豬場受影響。

2008、09年豬流感事件發生後，當年豬肉價格上升了約60%。黃家和指大部分成本上升需轉嫁消費者，直言是「無辦法」，有些食肆需加價，部分不欲加價的食肆唯有「畀少啲肉」。