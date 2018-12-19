發展局欲介紹重置棕地作業研究敗陣　元朗區議會搶先通過禁討論

本土研究社今日（19日）發表研究報告，發現新界棕地範圍於24年間擴大近一倍，截至2017年，棕土總面積達1,521公頃。發展局回覆稱，政府認同社會期望發展棕地，但預料仍然會面對不少阻力，如土木工程拓展署最近到元朗區議會，介紹有關重置棕地作業的研究進度時，尚未開始發言，區議會就通過臨時動議拒絕討論該項議程。

發展局稱政府認同社會期望發展棕地，以增加房屋及其他用地的供應。（資料圖片）

發展局發言人表示，政府認同社會期望發展棕地，以增加房屋及其他用地的供應，以及改善目前新界部分地區雜亂無章的景觀。就包括本土研究社等民間智庫發表的報告，當局都會持開放態度參考報告內容並作出考慮。

單靠航攝照片及地圖 估算棕地會出現差異

發言人表示，政府絕對無意貶低棕地的發展潛力，新界的土地用途因經濟轉型、個別行業的需要、推行發展計劃、批出規劃許可及執法行動等多項因素，會隨時間不斷改變。不過，局方指單靠解讀航攝照片及地圖，難以準確判斷土地實際用途，棕地面積數字在任何估算時亦無可避免出現差異。

發言人重申，政府針對於新界鄉郊土地包括棕地上的非法土地使用，包括違反《城市規劃條例》的發展、非法佔用政府土地等情況的執管工作，會繼續嚴格執法；另外，城市規劃委員會審批涉及露天貯物和港口後勤用途的規劃申請時，會考慮申請地點所屬地區的規劃意向、與四周的土地用途及環境是否協調，以及有關的城規會規劃指引等既定準則，避免讓這類用途在缺乏管制的情況下任意擴張。

發展局自爆元朗區議會早前通過拒絕討論重置棕地作業的研究進度。（資料圖片）

推行新發展區仍會面對不少阻力

局方指出，即使政府已於今年年中實施加強特惠補償及安置安排的措施，在推行新發展區（當中包括大量棕地）時預期在公眾諮詢、改劃用途到收地、清拆和安置等方面，仍然會面對不少阻力。舉例而言，土木工程拓展署最近到元朗區議會介紹有關重置棕地作業的研究進度時，尚未開始發言，區議會就通過臨時動議拒絕討論該項議程。

發言人表示，規劃署及土木工程拓展署正分別致力完成「新界棕地使用及作業情況研究」，及以多層樓宇容納棕地作業的可行性研究，希望於2019年提出建議供社會作出更深入討論，以便制訂政策和擬訂執行安排。