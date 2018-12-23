【聖誕好去處】十個「打卡」熱點　中環海濱光影展、嘉年華齊上演

聖誕節將至，本港多條街道、商場都掛滿裝飾，洋溢濃厚節日氣氛。不但海洋公園、香港迪士尼樂園推出聖誕活動，旅發局亦首次於中環海濱設是香港歷來最大型戶外燈光裝置藝術展；此外亦有各式市集等，《香港01》精選以下十個聖誕好去處，給大家相約情人好友一起「打卡」，過一個難忘聖誕。

由旅發局主辦的「閃躍維港燈影節」，於11月29日至明年2月24日舉行。展品有來自法國、日本、香港等10多個國家和地區，是香港歷來最大型戶外燈光裝置藝術展，展品結合燈光、音樂與互動元素。（旅發局圖片）

1. 中環海濱 – 國際燈光藝術展

首度於中環海濱舉辦的國際光影裝置藝術展，有來自本地及世界各地共18個藝術裝置，圍繞三大主題，包括科技與通訊、童年夢想及連繫與浪漫。會場設有光影隧道，市民可免費入場，與展品拍照「打卡」之餘，亦可與燈光藝術互動。「國際燈光藝術展」及「皇后像廣場聖誕樹」，於平安夜及除夕晚將特別延長亮燈時間，由原本11時延至凌晨1時。 日期：2018年11月29日至2019年2月24日 亮燈時間：下午5時至晚上11時

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2. 中環海濱- AIA嘉年華

AIA友邦嘉年華第五年於中環海濱活動空間舉行，為期66日，提供逾30款機動遊戲。當中5款機動設施為首度到港，包括Bumble bee、Monster truck、Miami trip及Jumping frog等。此外，來自英國的歐陸雜技團表演，帶來一系列首次於香港上演的表演，包括《大力士》、《跳躍雲朵》、《倫敦舞團》及《宇宙雙輪》，周二至周日每天開放2至4場（1月11日除外）。 日期：2018年12月14日至2019年2月17日 (12月24日及31日延長開放時間至凌晨1點) 門票： 成人 – 130元入場券包10個 代幣；50元入場券 兒童 – 90元入場券包7個代幣；50元入場券

AIA友邦嘉年華第五年於中環海濱活動空間舉行，為期66日。（梁鵬威攝）

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3. 香港迪士尼樂園 - A Disney Christmas

樂園於上月已換上色彩繽紛的聖誕裝飾，推出「A Disney Christmas」活動，設置18米高聖誕樹，配上閃亮的燈飾和裝飾。每晚的美國小鎮大街都有白皚皚的飄雪，猶如冬日雪國，並首次舉辦「夢想花園冬日市集」。 為慶祝米奇老鼠90周年，截至明年1月15日，香港居民可享8折的「奇妙處處通」多買多送優惠。

迪士尼推出「A Disney Christmas」活動。（迪士尼樂園提供）

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4. 海洋公園 - 聖誕全城HO HO HO

公園於本月15日至明年元旦，舉行聖誕全城HO HO HO活動，又與原創卡通麥兜聯乘，推出全港首個麥兜音樂劇場「麥兜．出走的魚蛋」。園內更設有40呎巨型聖誕樹，將LED螢幕以絲帶式環繞樹身，遊人將相片上載到社交平台Instagram，加上主題標籤 #opxmas2018，或以手機、微信掃描QR code上載照片，便可在樹上展示與愛人的甜蜜合照。 此外，【香港老大街】推出多款本地特色食品，及有懷舊經典人物，如馬姐、女殺手、筷子姊妹花等的現身，重現本港昔日節慶情景。 而市民在12月31日前於官方網站，或郵寄購買三張或以上智紛全年證或禮券，可享六五折優惠。

海洋公園推出聖誕全城HO HO HO，與原創卡通麥兜聯乘，帶來全港首個麥兜音樂劇場「麥兜．出走的魚蛋」，於本月15日至2019年1月1日舉行。（海洋公園提供 ）

5. 九龍天際100 - 歡慶在天際

天際100香港觀景台推出「歡慶在天際」聖誕節日活動，有光影匯演「愛在天際」，獨特的投影技術加上配樂，呈現出如幻似真的立體影像，並配合窗外維港兩岸的夜景及璀燦聖誕燈飾。 匯演由曾參與著名「繽紛悉尼燈光音樂節」悉尼歌劇院投影的製作團隊Spinifex Group創作，全長30分鐘，包括5分鐘的短片，及以夜空、本土特色圖案作主題的立體動畫，包括有傳統店舖鐵閘及香港市花洋紫荊的煙花圖案等。截至2019年1月1日，二人同行夜間門票為222元。 日期：2018年12月12日至2019年1 月1日 時間：星期日至四 - 每晚晚上6時半至9時；星期五至六 - 每晚晚上6時半至10時

天際100香港觀景台推出「歡慶在天際」聖誕節日活動。（天際100提供）

6. 尖沙嘴海港城 - 聖誕影像萬花筒

海港城以「Christmas Treasures」 尋找聖誕瑰寶為主題，首度在海運大廈露天廣場築起超巨型、60呎戶外聖誕樹，及超過40米長的聖誕大橋，化身成全港首條「愛心鎖橋」，遊客選擇不同寓意的愛心鎖，寫上祝願後大橋柵欄上；而愛心鎖將於聖誕節過後，移師到新觀景台、海運觀點上。 此外 ，還有全球最大的影像萬花筒，遊客可置身其中走上LED屏幕，與動感十足的聖誕主題影像，透過三角鏡折射，營造超現實世界。另外「聖誕影像萬花筒」亦設「包場時段」，捐款600元可包場任拍任影，而其他聖誕活動都會在星期五、六、日及公眾假日延長一小時，活動截至明年1月1日。

海港城推出「Christmas Treasures」 尋找聖誕瑰寶的主題活動。（海港城提供）

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7. 將軍澳東港城 - IQ博士x珍寶珠聖誕嘉年華

「東港城．IQ博士x珍寶珠夢幻嘉年華」設有6米高Chupa Chups x DR. SLUMP ARALE小雲珍寶珠噴泉、草菇小姐旋轉摩天輪、宇宙大王工作車、4米高則卷千平珍寶珠聖誕樹、傻瓜超人巨型珍寶珠扭蛋機，給市民免費入場「打卡」。 而至明年1月6日，由精力十足的小雲帶領「life@KCC．IQ博士x 珍寶珠 反斗馬戲團」，在商場內上演精彩馬戲團戲碼！小雲將化身迴旋高手，與牛奶糖4號在迴旋木馬上表演360度不停旋轉；小吉更會由歡樂砲飛出。 日期：嘉年華 - 12月7日至27日 ； 馬戲團：12月7日至明年1月6日 時間：早上10時至晚上10時

東港城推出「IQ博士x珍寶珠夢幻嘉年華」。（東港城提供）

8. 深水埗 - 「香港 · 大城小區 - 深水埗」

香港旅遊發展局今年展開「香港．大城小區－深水埗」推廣，宣傳深水埗為「香港最地道社區」，及推出多條本地人推介的漫步遊路線，配合區内主題裝飾，如分布在港鐵站内，主要街道的燈柱、地標西九龍中心外牆、以至街上的中電配電箱和欄杆，以突顯該區的特色。 裝飾以於深水埗發揚光大的紅白藍帆布做主題，配以鈕扣、拉鏈及懷舊玩具等設計，大部分裝飾亦加入可連接旅發局網站的QR Code。

旅發局推出「香港．大城小區－深水埗」項目。（盧翊銘攝）

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9. 旺角THE FOREST地下露天廣場 -「波鞋宅」狂想館

型格光影聖誕節，有巨型發光鞋盒空降波鞋街，鞋盒外變換型格光影圖案及字句，鞋盒內藏王建揚首個「波鞋宅」狂想館，揉合旺角獨有街頭文化，將「波鞋狂Sneaker Head」概念融入其成名作《宅》系列，以繪畫、雕塑、裝置藝術及攝影等形式，創作另類波鞋展覽館。 展覽日期：12月18日至2019年1月6日 時間：早上10時半 至晚上10時半 地點：旺角奶路臣街17號THE FOREST地下露天廣場及1樓中庭

旺角THE FOREST「波鞋宅」狂想館，有巨型發光鞋盒空降波鞋街。（THE FOREST提供）

10. 維多利亞公園 – 工展會

每年一度的工展會均吸引大批市民入場購物，今年場內有達880個攤位，劃分為食品飲料區、糧油麵食區和蔘茸海味湯料等多區域。適逢今年是工展會的80周年，主辦單位在4個不同時段，分別是12月15日至21日、12月22日至28日、12月29日至明年1月4日、1月5日至7日，推出不同的「抗通脹購物優惠」。 另外，亦有多項大眾關注的「1元」、「1折優惠」產品，包括「1折脈衝按摩儀」、「1折泰國香米」、「1折臘腸」及「1元滴漏咖啡」等。 日期：2018年12月15日至2019年1月7日 時間：早上11時至晚上10時（最後一日開放至晚上8時） 門票：12元/張（身高 1 米或以下小童、65 歲或以上長者及殘疾人士均可免費入場）