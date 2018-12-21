膠袋鬼網纏樹影響生態　潛水愛好者聖誕執垃圾救紅樹林

根據2015年環保署發佈的《香港海上垃圾的源頭及去向調查‧》，按照廢物包裝字體來識別垃圾來源地，發現有95%源自本地。除了海上漂浮的垃圾，紅樹林亦是另一個重災區。聖誕將至，有熱愛潛水的市民發起到西貢沙下灘的紅樹林執拾垃圾，希望港人慶祝節日之外，也關注海洋垃圾問題。

Kitti以往定期到紅樹林執垃圾，她說主要用剪刀清除纏繞在樹幹的膠袋或「鬼網」(由受訪者提供)

十多年前，潛水愛好者Kitti 成為海洋拾荒者，每兩星期與朋友出海兩次清除「鬼網」(即是遭漁民棄置的漁網) 。今年，她則選擇於聖誕節當日發起執垃圾活動。「去年都有執，上次跟義工執70支蠟燭，是那些人用來砌字又不處理。」

Kitti 稱活動當日會沿著大網仔到早禾坑執拾垃圾，她觀察到早前山竹後，紅樹林仍有不少垃圾堆積，如有膠袋、繩子及漁網纏繞著紅樹林的植物，甚至於泥灘上找到三把太陽傘。「打風後有很多植物死了，不希望垃圾繼續影響它們生長。」

彈塗魚的食物是來自紅樹林的植物，所以樹木生長受影響，同樣會波及當地生物。（資料圖片）

綠惜地球總幹事劉祉鋒稱，普遍紅樹林垃圾堆積的情況嚴重，海上垃圾如膠袋、繩子因潮汐漲退而纏繞在紅樹林的樹枝上。「九成是塑膠，也有繩纏著樹木的直枝或橫枝。由於紅樹林的生物如彈塗魚或招潮蟹的食物，是來自紅樹林的植物，所以垃圾影響樹木生長，繼而影響生物，這是環環相扣的。」

根據2015年環保署發佈的《香港海上垃圾的源頭及去向調查‧》，按照廢物包裝字體來識別垃圾來源地，發現有95%源自本地；而環保團體綠惜地球在今年7月於全港多個海灘收集共1,776個膠樽，發現當中55%屬繁體字品牌，簡體字膠樽亦多達38%，並推算海上的內地垃圾有5,700公噸。