「道士」涉非禮母女案　辯方指邪靈令事主性興奮　並遺下「元珠」

中年漢自稱道士涉非禮母女案續審，涉事母親今（20日）於區域法院續受辯方盤問。並透露辯方案情指，被告提及邪靈令X感到性興奮，因而遺下「元珠」在她體內，事主並不同意，律師續指，被告要事主脫衣時曾明言會觸碰其胸，事主坦言感尷尬但未有拒絕，事主亦認一度覺得被告作法有效，更曾覺得心開放。

被告袁銘權，55歲，被控7項非禮及1項襲擊致造成身體傷害罪，控罪指他於2016年8月28日至2017年3月30日期間，在長沙灣一單位6次非禮女子X及1次非禮X的15歲女兒Y。他又被控於2017年3月29日襲擊X。

律師指被告有明言會碰胸

辯方指，被告曾說西醫診症也會在護士陪同下叫病人脫衣，遂叫X的朋友幫她除衫，並有明言會觸碰其胸部。X承認當時感到尷尬，但未有出言拒絕。辯方又指，雙方首次見面時，被告提到性興奮，是指邪靈令X感到性興奮，因而遺下「元珠」在她體內。X不同意此說法，而根據控方案情，被告稱要以性興奮來幫助X移除元珠。

事主認受治療感心開放

X謂，受被告作法醫治時曾感覺「心好似放開左」，認為嬰靈可以投胎，不再纏擾她。另她又表示，去年3月29日疑似鬼上身時遭被告打傷，認為對方若真的幫自己，不應該用此方法。

休庭期間，患有隱性羊癎的X身體不適，未能作供，案件延至下周四繼續。

案件編號：DCCC176/2018