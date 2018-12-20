【非洲豬瘟．01順德疫區直擊】周二起封鎖豬場　禁外人進入

非洲豬瘟蔓延至廣東省順德豬場，《香港01》記者到訪涉事的「胡德志養豬場」一帶，發現至少長達一公里的封鎖線包圍該豬場。據知封鎖線早於18日便展開，有六名村民晚上在封鎖線外通宵把守，旁邊更架有帳篷、水桶及水鞋等物資，現時仍未收到解封的具體時間。

有村民晚上在封鎖線外通宵把守，旁邊更架有帳篷、水桶及水鞋等物資。（梁祖饒攝）

非洲豬瘟在珠海市香洲區一所屠宰場爆發，病豬養殖地正是廣東省佛山市順德區均安鎮的「胡德志養豬場」，距廣州南高鐵站車程約一小時。

18日已開始封鎖 未知何時解封

《香港01》記者到達該豬場的均安鎮下力沙村一帶，不遠處已於草叢位置發現至少長達一公里的封鎖線，封鎖線外已傳出豬場的臭味，有六名工作人員更在封鎖線外的路口位置把守，旁邊設有帳篷擺放水鞋及水桶等物資，工作人員不時進行清洗，並撒上消毒粉防疫。

他們表示封鎖早於18日便已展開，旁邊的告示牌更寫上當值及消毒時間，嚴陣戒備，並禁止外人進入。記者向該批村民查詢該豬場約何時解封，他們表示並未收到解封時間，現時需通宵把守。

封鎖線早於18日便設立，線外設有消毒點。（梁祖饒攝）

豬場近民居 村民曾投訴影響環境

有下力沙村士多商戶表示，該村只有一間豬場，即爆發豬瘟的豬場，約有數百頭豬，距其士多約一公里外，更不時傳出臭味。他表示，有檢疫人員封鎖該豬場後，未再見有任何運豬車運載豬隻出入。

有其他村民透露，胡德志養豬場的負責人胡德志為外省人，開設養豬場至少5年，因距民居不遠，曾有村民投訴豬場影響居住環境，但無奈未有得到正視。有鎮內村民更表示現時養豬場已愈來愈少，難以想像附近豬場成廣東省首宗爆發的病源地。

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其實多間豬場零碎散落均安鎮一帶，包括磯頭村、二洛村及天蓮村等，記者到訪鎮中心附近的天蓮村，便已發現一所養豬場，據知今年4月才設立，早上便有運輸車不時出入，並閉門深鎖，士多商戶老闆更投訴該豬場散發惡臭，影響環境衞生。

廣東省昨日（19日）首次公布有豬瘟疫情，在珠海市肉聯廠的生豬樣本化驗到非洲豬瘟。省農業農村廳表示，經追溯，珠海肉聯廠的發病生豬來源於佛山市順德區均安鎮胡德志養豬場，為降低風險，當地已對存欄的342頭生豬採取了撲殺和無害化處理，對場地進行了全面消毒。 目前，疫情已得到有效處置，全省未接到其他疫情報告，港澳生豬及生豬產品供給穩定。