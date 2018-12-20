【非洲豬瘟】新鮮豬肉銷情恐受累　凍肉檔主：增加入貨應付需求

社會新聞
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內地非洲豬瘟疫情持續蔓延，周三（19日）珠海爆發廣東首宗疫情，50隻待宰豬中有11隻發病，而今日（20日）福建省亦爆發疫情，一養豬場27隻病豬死亡，令人擔心非洲豬瘟疫情會否侵襲本港。

本港有9成豬肉都從中國內地進口，臨近冬至，《香港01》記者今日走訪街市了解豬肉供應情況，有冰凍肉檔主認為，疫情將會對生鮮豬肉未來的銷情有影響，自己則將會多進貨急凍豬肉。

街市凍肉檔主陳先生主要經營急凍豬肉，包括有豬扒、豬腩等，他表示此次非洲豬瘟疫情主要在內地爆發，而急凍豬肉來源則是巴西及美國，所以疫情對凍肉影響不大。而問及珠海疫情爆發後的銷情，陳先生表示多了一些人前來購買急凍肉，可能自己會在進貨方面略有增加，預計疫情最多影響鮮肉市場一至二周，之後或會淡化：「中國人始終喜歡吃新鮮的肉，不會理太多。」

本地街市凍肉檔主陳先生主要經營凍肉。（洪業銘攝）

凍肉檔主陳先生示多了一些人前來購買急凍肉，可能自己會在進貨方面有增加。（洪業銘攝）

市民鍾小姐：若疫情嚴重可能改食魚

臨近冬至，記者在街市注意到，仍有不少人光顧生鮮豬肉檔，下午4時已有肉檔的新鮮豬肉售罄。下午前來購買豬肉的市民鍾小姐表示，自己在電視上看到非洲豬瘟的新聞，但為了冬至「做節」，還是會買豬肉回家煲湯，日後如果疫情嚴重，可能改吃魚。

市民林先生則表示，自己並不在意所購買的豬是否來自內地，「相信香港有一個很好的檢查制度。」但一同前來的冼小姐則表示自己會擔心疫情，擔心「政府沒有做好監督，不能維護市民利益。」

市民林先生則表示並不在意所購買的豬是否來自內地，「相信香港有一個很好的檢查制度。」（洪業銘攝）

至於本地生鮮豬肉檔主余先生向記者表示，對未來銷情仍樂觀，目前都沒有漲價的打算，認為「家家都要食豬肉」，而且街市所有豬肉都由合格屠場進貨，呼籲市民毋須擔心豬肉的安全。

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