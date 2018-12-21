沙螺洞村民涉阻保育工程案　被告指相關公司施工前未稟神

被譽為「蜻蜓天堂」的大埔沙螺洞濕地，上月獲撥款作保育工程，卻遭村民阻撓，負責工程的環保團體因而入稟申請禁制令，案件今（21日）在高等法院提訊以申請臨時禁制令，被控的村民代表亦有出庭應訊，指團體施工時未有拜神及稟神，惟法官最終頒下臨時禁令，禁止5名村民進入工地，及在有關範圍作出滋擾行為。

案中四名被告（左起）張偉強、張始文、張文光及李伯恩。（李慧娜攝）

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原告沙螺洞發展有限公司、綠色力量有限公司，及代表綠色力量所有職員、代理人和義工的陳麗霞(譯音)；五名被告分別為張偉國、張偉強、李伯恩、張文光及張始文。

被告指工地旁有「大老爺」

被告之一的李伯恩在庭上直指，工程公司並沒有派任何代表與村民進行溝通，施工前亦沒有拜神及稟神，又稱工地「隔離仲有啲大老爺」，另指工地內不少未出售的土地已遭原告破壞。

指發展商未與村民定合約

李伯恩又指，本案部分地段亦涉及另一訴訟，發展商涉違反當時與村民簽訂的合約，惟在本案中卻已開始發展，即使他最後被判勝訴，「到時都復原唔到」。法官指有關議題應留待正審聆訊處理，而由於張偉國指原告的禁制令致他無法「返村」，故法官只禁止進入工地，及後不可騷擾工程人員。

案件編號：HCA 2923/2018