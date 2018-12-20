保育遭村民人肉阻擋推土機　環團盼兩年內提高沙螺洞生態價值

享譽「蜻蜓天堂」的大埔沙螺洞自90年代開始便存在保育爭議，發展商、環保團體與村民之間就當地保育與使用權互相角力，主理當地復育工作的綠色力量，更在保育工程之中面對村民阻力，日前一度有村民以身驅阻擋推土機。究竟保育計劃的理念是什麼？環保團體則認為保育全是為了提升當地的生態價值。

位於大埔九龍坑山與黃嶺之間的沙螺洞擁有一片綠野，更因有不同品種蜻蜓在該處聚居而享負「蜻蜓天堂」的美譽。然而約在70年代，沙螺洞的農民陸續遷離，田地慘遭荒廢，80年代有發展商開始收購該處土地以發展高爾夫球場及住宅，遭環團反對，隨之引起了保育的討論。去年政府宣布以非原址換地方式保育沙螺洞，發展商於大埔船灣的修復堆填區興建高球場，沙螺洞的私人土地則由政府接管。環境及自然保育基金於今年4月通過《沙螺洞生境及生物多樣性保育計劃2018-2020》的管理協議，由綠色力量負責當地復育工作。

然而保育計劃卻遭不少當地村民反對，有村民表示，發展商在40年前承諾於新地點興建樓高三層、每層700呎，一共160間的丁屋，但在2004年反口變成僅賠償150萬元「裝修費」，並由村長代村民簽名，結果惹來一眾村民憤怒。日前綠色力量打算入村進行保育工程，期間有村民坐上工程車輛，以身驅阻擋車輛運行，又指責環團與發展商勾結。

曾有居民阻擋工程車輛進入保育範圍工作（綠色力量提供／資料圖片）

各方縱有不同的意見，綠色力量仍肯定保育的必要性，期望在兩年內，提高當地的生態價值。綠色力量高級環境事務經理單家驊對《香港01》表示，他們在今年4月開始進行管理協議，更獲款800多萬進行沙螺洞的保育工作，期望用兩年時間提升沙螺洞的主要位置（Main Area ）的生態價值。他直言，以前沙螺洞主要是濕地，但經過荒廢、管理失當及人為破壞，近20年來沙螺洞的客觀生態價值下降得特別快。

面對種種破壞，沙螺洞的生態環境也不復從前。單家驊舉例指，以前沙螺洞有很多不同品種的蜻蜓，但如今已有下跌趨勢；此外在60年代，沙螺洞有很多米田及濕地，但後來大部份村民遷出，農田停止運作，濕地面積也大幅縮減，淡水魚和兩棲物種的數量亦有所下跌。

自農民遷出，沙螺洞也日漸荒廢。（綠色力量提供）

被問到沙螺洞受到何種破壞，單家驊透露，曾經有人在沙螺洞進行不同的土地利用，與保育理念相違背，例如在2016年有人在沙螺洞的濕地種植旱地植物油菜花，此舉加速了土地旱化，也曾經有人駕駛剷泥車，登上田地作惡意破壞，他表示有關舉措無疑是令沙螺洞的生態價值大大降低的原因。因此他認為有必要推行有關計劃，以保護當地生態環境，提高其生態價值。