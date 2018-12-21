啟德、安達臣8地撥房委房協　近萬資助出售單位享海景勢成新樓王

行政長官林鄭月娥早前宣佈，將9幅原本計劃在未來數年出售的啟德及安達臣道石礦場用地，改撥為公營房屋用途，其中一幅位於啟德的用地，將批予房協重建真善美村。 至於其餘8幅用地的去向，運房局長陳帆今日（21日）揭盅，8幅用地將撥予房委會及房協，兩者各分得1幅啟德及3幅安達臣道用地，用作興建資助出售房屋，加上重建真善美村的啟德地，9幅地預料共可提供約 10,600 個公營房屋單位，又指政府會適時公布向社會匯報項目細節。 房協對此表示歡迎，稱現正與政府商討啟德及安達臣道土地的具體執行細節，落實後會適時作出公布。

安達臣道6幅地皮位置，可盡覽東九龍開揚海景景觀。（資料圖片／李澤彤攝）

↓安達臣道6幅地皮景觀↓

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啟德1E1地重建真善美村 近港鐵站建1600出租單位

林鄭月娥早前宣布新房策，將9幅私營房屋用地撥作公營房屋用地，當中1幅於啟德地皮，將批予房協作重建真善美村之用，預計可建約1600個單位，然後再在真善美村原址分階段重建樂民新村。

消息指，重建真善美村的地皮為啟德1E1，全供出租，地皮鄰近沙中線（未來屯馬線）啟德站和啟晴邨。上述啟德用地的其餘新建單位，亦可用作安置其他受政府發展計劃，或市建局項目影響的合資格非業主住戶。

1E1的啟德地（紅框）將撥予房協重建安置真善美村。

地皮坐享「無敵海景」 料成資助出售房屋新樓王

而其餘8幅用地，考慮到原有規劃及發展，房委會及房協將各自在一幅位於啟德的用地，及三幅位於安達臣道石礦場的用地發展資助出售房屋，8地總共可建約九千個單位。陳帆稱，因應當區設施及配套，認為地段適合用作興建資助出售房屋，而發展進度將適時向社會匯報。由於安達臣地勢較高、啟德地則近維港，意味日後極有機會有大批坐享「無敵海景」的資助出售房屋應市。

3幅啟德用地中，2B區1號地盤佔地約12.9萬方呎，至於旁邊2B區2號地盤佔地面積約14.9萬方呎。另一幅啟德用地1E區1號則位於啟晴邨附近，佔地18.2萬方呎。

房協回覆稱，歡迎政府的安排，對於未來十年撥地興建公私營房屋的比例調整至七比三亦表示支持。房協現正與政府商討啟德及安達臣道土地的具體執行細節，落實後會適時作出公布。房協主席陳家樂回應查詢時表示，各項目細節仍未落實，雙方正在商討中。

啟德發展區三幅轉作公營房屋發展的原私營房屋地皮（紅圈示）。（資料圖片）

原計劃由房協全包8幅資助房屋地

消息指，政府原先希望8幅地全交房協興建資助出售單位，但房協認為財政和人手方面存在相當難度，故最後只承建半數項目，而政府目標希望這些單位可在未來5年內以遠期樓花方式出售，具體安排有待政府、房委會和房協磋商。