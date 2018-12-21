【歡度聖誕】蘭桂坊、尖沙咀封路安排一覽　警方籲勿帶噴霧劑慶祝

聖誕將至，不少市民都會外出普天同慶。警方將於平安夜（24日）及聖誕節（25日）於蘭桂坊、維多利亞公園、尖沙咀等「旺區」實施以下特別交通安排和人流安全管理措施，方便市民歡度佳節。 警方勸籲市民不要攜帶噴霧劑到蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對附近人士造成危險。警方亦呼籲家長盡量不要攜帶幼童前往該區。

警方勸籲市民不要攜帶噴霧劑到蘭桂坊一帶範圍，或在該範圍內噴灑噴霧劑，以免對附近人士造成危險。（資料圖片／吳煒豪攝）

蘭桂坊於平安夜下午6時起封路

蘭桂坊第一階段封路措施將於24日，下午6時至翌日上午6時生效，涵蓋道路包括介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街、蘭桂坊、榮華里、和安里、介乎雲咸街與德己立街的威靈頓街及安蘭街。



第二階段封路措施為24日晚上7時後任何時間起，涵蓋道路介乎皇后大道中與威靈頓街的德己立街、介乎己連拿利與皇后大道中的雲咸街、介乎德己立街與閣麟街的威靈頓街、介乎德己立街與閣麟街的士丹利街及介乎畢打街與砵典乍街的皇后大道中。



同時，介乎畢打街與昃臣道的遮打道及介乎德輔道中與干諾道中的雪廠街將於24日晚上8時至翌日晚上11時59分封閉，劃作行人專用區。



在交通改道措施完成後，警方將指示人群沿威靈頓街、砵典乍街、士丹利街、德己立街及皇后大道中輪候。整條德己立街將會禁止車輛駛入。此外，由於預計屆時將會有大批市民前往蘭桂坊，警方會在有需要時實施輪候制度。當輪候制度開始實施，市民必須遵照安排，排隊輪候進入該區，並可能要等候一段時間才能進入該區。警方呼籲市民預留足夠時間前往該區。

12月24日平安夜蘭桂坊特別交通安排。（警務處提供）

尖沙咀於平安夜晚上7時起開始封路

九龍區方面，警方預計平安夜將有大批市民前往尖沙咀一帶慶祝，屆時警方會因應情況實施人流安全管理措施，包括將尖沙咀一帶的道路逐步封閉作行人專用區。在臨時行人專用區內，警方會按實際人潮情況實施安全措施，包括封閉行人隧道及使用鐵馬設置封鎖線。此外，在海濱一帶及人流密集的行人天橋，警方將實施單向人潮管制。視乎情況，港鐵可能在區內各地鐵站出入口實施進出管制。

該區第一階段封路將於24日晚上7時開始，直至人群散去。封路位置如下圖所示：

平安夜西九龍特別交通安排。（警務處提供）

維園將於24日下午4時實施封路措施

維園附近亦有多條道路於24日下午4時至晚上11時59分，及12月25日中午12時至晚上11時59分劃為行人專用區，包括景隆街以東的駱克道、東角道及百德新街以西的記利佐治街。



視乎情況，警方或在銅鑼灣實施下列交通措施，直至人潮散去。包括介乎京士頓街與告士打道支路南行調頭支路的告士打道支路北行線將會封閉、介乎連接維園道天橋斜路與高士威道的告士打道南行線將會封閉、糖街將會封閉、沿維園道天橋行駛的車輛須改往告士打道西行、沿怡和街東行的車輛不准駛入糖街、介乎高士威道與京士頓街的告士打道北行線將會封閉，由大坑道天橋駛入北行線的車輛除外、記利佐治街將會封閉、介乎京士頓街與記利佐治街的百德新街將會封閉、介乎告士打道北行線與百德新街的京士頓街西行線將會封閉、沿百德新街南行的車輛須改往京士頓街東行、沿加寧街南行的車輛須改往京士頓街東行及如有需要，百德新街、京士頓街及加寧街將於短時間內封閉。