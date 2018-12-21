上環「啟發食品」糖蓮子樣本防腐劑超標逾一倍　現已下架

食物安全中心公布上環一間零售店的散裝糖蓮子樣本防腐劑二氧化硫含量超出法例標準一倍，已指示其將受影響產品停售及下架。 涉事店舖是位於上環永樂街128號地下的「Kai Fat Trading Company」，翻查資料發現其零售店面為「啟發食品」，售賣各類乾果及年貨。

同公司的「啟發茶莊」網站顯示，糖蓮子目前缺貨。（啟發茶莊網站截圖）

涉事店舖位於上環永樂街128號地下，名為「Kai Fat Trading Company」，翻查資料發現其零售店舖為「啟發食品」，食物安全中心在上述零售店抽取一個散裝糖蓮子樣本檢測，結果顯示其防腐劑二氧化硫含量超出法例標準，樣本含百萬分之一千一百九十的二氧化硫，超出法例標準的百萬分之五百。



中心正追查有關產品的來源，已知會涉事商戶上述違規事項，並指示其將受影響產品停售及下架。

二氧化硫是一種防腐劑，經常用於乾菜和乾果等不同種類的食物。這種防腐劑屬低毒性，可溶於水中，清洗和烹煮可除去食物中大部分二氧化硫。不過對二氧化硫有過敏反應的人，食用後或會出現氣喘、頭痛或噁心等徵狀。



中心發言人提醒業界在食物內使用防腐劑須遵照《食物內防腐劑規例》（第132BD章）中的規定。如違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。