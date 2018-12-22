若最低人均面積增至9.5平方米　羅致光：或令部分小型安老院退場

政府建議將高度照顧院舍最低人均面積的法定要求，由現行的6.5平方米增至9.5平方米，立法會議員張超雄早前表明9.5平方米過低，促增至16平方米。 勞工及福利局局長羅致光今(22日)在電台節目中指，相信把人均面積增至9.5平方米，也可能令部分小型安老院舍退場，「不能一下子去到16平方米。」

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

政府擬將高度照顧院舍最低人均面積的法定要求，由現行的6.5平方米增至9.5平方米，而中度及低度照顧院舍則增至8平方米，並設有10年過渡期。工黨立法會議員張超雄批評9.5平方米過低，連一個車位也不如，促增至16平方米。

羅致光今日(22日)在港台節目《星期六問責》中，被問到有說法指，如人均面積增加得多，可能會令部分院舍倒閉，說法是否真確，羅致光指「我相信是真的」，他稱，把人均面積增至9.5平方米，也可能令部分小型安老院舍在過渡期間陸續退場，「不能一下子去到16平方米。」

申訴專員公署公布就安老院服務監管作主動調查。（資料圖片）

另外，對於申訴專員公署早前發表報告，批評社署監管安老院舍寬鬆，法例亦存灰色地帶，無從對涉事安老院作出檢控。羅致光指，申訴署的個案已是幾年前，幾年間當局已重整牌照管理等工作，而現時不只靠巡查員，區議會亦會組成探訪隊伍，相信可令院舍服務提升，並已加強認證。他並指，當局會檢討院舍的法例要求，並在未來5年增加5000個「買位」，希望透過提供誘因，令私院改善服務，「最理想是日後零檢控」。

未來應朝居家安老方向發展

羅致光續指，本港未來40年要興建多1000多間資助安老院舍，假設每年能夠興建15間，都需要花上100年才能夠「追落後」，他認為現時依賴安老院舍服務模式已解決不到安老服務問題，應要朝着居家安老方向發展，他認為未來需透過樂齡科技去減輕現時安老照顧者的辛勞，包括長者家人及安老院員工。