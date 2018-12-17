社署派人巡查安老院舍　恐徒具形式　須鼓勵社工醫護通報違規個案

申訴專員公署12月13日發表報告，批評社會福利署監管安老院舍不力，例如社署巡查不足，遲遲不向違規院舍發警告，沒有要求院舍訂立糾正時限，而《安老院條例》實施廿多年來沒有修訂，以致無法直接檢控院舍虐老，及無法監管護送、陪診等院舍外的服務。 公署督促社署加強監管及修訂條例，社署回覆，署方近年已經增撥資源，增派人手巡查院舍，懲罰數字正在上升。然而，巡查增加，不代表巡查有效打擊不肖院舍。社署要進一步改革監管方法，提升巡查成效，例如成立通報機制，鼓勵社工、醫護人員向社署報備懷疑違規和虐老個案。這樣，社署才能重點出擊，迫使業界提升質素。

申訴專員公署公布就安老院服務監管作主動調查。（資料圖片）

安老院舍質素參差 監督巡查不能鬆懈

2015年，劍橋護老院被揭讓長者露天脫光洗澡，申訴專員公署隨後主動調查社署監管安老院的措施。公署羅列四項缺失，其中社署的巡查是否徒具形式，最引起關注。

因為種種現實局限，不少缺乏自理能力長者，最終都要入住護老院。而院舍照顧服務以私人市場主導，質素較有保證的資助宿位一直匱乏，故此，社署對私人院舍的監管措施甚為重要。社署應改革巡查準則，更精準和有效查出疏忽照顧長者、虐待長者的員工和院舍。

現時社署指派轄下的「安老院牌照事務處」處理所有安老院的牌照申請及續牌申請。因應罪行，牌照處可撤銷或暫時吊銷安老院牌照，或拒絕將牌照續期。若在巡查時發現違規情況，牌照處會向安老院採取執管行動，並會跟進改善工作。牌照處定期到所有安老院巡查，當中包括「全面巡查」、「焦點巡查」及在非辦公時間進行，以監察私營安老院在不同時段的服務。

社署指嚴加監察 仍未釋疑

社署回應，在劍橋護老院事件後，署方加強了資源和人手，例如聘用退休紀律部隊，增加巡查次數，平均每年巡查每家私營安老院七次，巡查每家津助安老院四次，本年度有33宗檢控，並強調沒有預約巡查。此外，社署又制訂策略及行動方案，重點監察有多次違規記錄及曾觸犯侵犯院友私隱、虐老個案等較嚴重違規事項的安老院。

縱然社署力證已有改進，但巡查之時，牌照處督察能否在短時間內了解院舍所有事項，實成疑問。據公署報告指出，要進行「全面巡查」，牌照處會安排一至兩名督察巡查「社會工作」及「保健衞生」裡的21個項目，包括巡查環境衞生、點算設施及人手、查核員工的僱傭記錄、訪問院友及其家人、觀察用藥、用膳及洗澡的安排等，巡查時間一般為半天或一天，甚為緊迫。可以推測，每個範疇可能只是輕輕帶過，督察未必能夠洞察問題。

公署認為就屢犯嚴重違規的安老院，社署應及早考慮撤銷牌照。（文雪萍攝）

除了派人巡查 社工醫護也可轉介

再者，巡查範疇雖然包括訪問院友及家人，但萬一院舍出現違規事件，礙於不少長者機能衰退，不能在督察巡查時表達受屈經歷。即使長者機能正常，他們或許擔憂遭到報復，不會說出實情。員工為保飯碗，未必真誠舉報。因此，如果社署單靠巡查就以為有效監管院舍，則過於樂觀。

因此，社署必須增加通報懷疑院舍違規及虐老的渠道，尤其鼓勵跟進長者的社工、衞生署的長者健康外展隊伍、醫院管理局的社康護士、負責院舍臨終服務的醫護人員等，若果發現安老院和長者有異樣，應該把個案上報牌照處跟進。督察從多個層面檢視院舍質素，這群支援者從長者個人層面檢視院舍質素，他們具有一定判別長者受虐的知識，更能掌握了解長者身心變化。更重要的是，他們獨立於安老院體系，理應會忌憚院舍。當然，這需要醫院、社署、社福機構認同，不要怪責他們「多管閒事」。

院舍苛待長者的個案，一宗也嫌多。申訴專員公署列出四個個案，反映社署過往巡查不力、執法不嚴、懲罰不足、法例過時。要確保安老院舍真的達到安老目標，巡查匯報是第一步。除了依靠社署的院舍巡查，社工和醫護人員應幫忙監察長者狀況，遇事通報社署。增加匯報的門路，有助社署收集院舍狀況，善用人手資源，精準打擊違規院舍，匡正業界。