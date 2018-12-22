【非洲豬瘟・01湖南直擊】病源豬場半年不能再養　老闆娘親述疫情

2018年肆虐全國多個省份的非洲豬瘟，最終在18日「殺入」廣東，佛山市順德區一個豬場出現疫情。但與廣東相鄰的湖南省，10月底就被豬瘟「攻陷」。《香港01》記者到湖南省益陽市桃江縣的發病豬場「志成豬場」直擊，當地10月40多隻豬發病，當局撲殺豬場全部500多隻活豬，以及方圓三公里範圍內所有豬場的活豬。 因為非洲豬瘟，志成豬場在當地「聲名狼藉」。負責人向記者展示埋下500多隻豬的大坑，稱當時非常慘，即使在12月7日豬場已解封，豬場仍要被禁止養豬半年，來年生計仍無着落。

非洲豬瘟爆發10月於湖南爆發，位於益陽市桃江縣的發病豬場按政府要求，當即在後山活埋逾500豬隻，再撒上一層石灰粉防疫。（梁祖饒攝）

湖南省益陽市桃江縣大栗鎮的發病豬場「志成豬場」，離省會長沙市中心三個半小時車程。一進入大栗鎮，向當地居民查詢志成豬場的位置，不少人都能指出方向，並稱該處是非洲豬瘟的病源地，因為疫症而在當地「聲名狼藉」。

發病豬場解封 仍有大量石灰粉

今年10月23日，內地公布湖南省發現有非洲豬瘟疫情，益陽市桃江縣的志成豬場的內546隻中，有44隻發病，17隻死亡。當即隨即撲殺豬場內全部500多隻豬，以及三公里範圍內的所有活豬。根據縣政府公告，當局全面封鎖疫區，設置動物檢查消毒站，嚴防豬瘟疫情擴散。之後連續六個星期未發現疫情，桃江縣的疫區已在12月7日解除封鎖。

《香港01》採訪隊在昨日（21日）下午進入志成豬場，在場外已經看到滿地石灰粉。豬場內地所有豬欄已經清空，周圍都有消毒的痕迹。豬場的老闆娘稱，雖然解除封鎖，但豬場仍被禁止養豬半年，坦言不知未來半年如何維持生計。

湖南益陽志成豬場老闆娘痛陳慘狀，「突然發現死豬，政府的人都來了，馬上採取措施，第二天就馬上撲殺所有500多頭豬，損失了100多萬元（人民幣）。」（梁祖饒攝）

500多豬隻現場活埋 豬場切斷電源

回憶發現非洲豬瘟的情景，老闆娘直言很慘，「突然發現死豬，政府的人都來了，馬上採取措施，第二天就馬上撲殺所有500多頭豬，損失了100多萬元（人民幣）。」她指政府按照每隻活豬1200元人民幣的價格賠償，但現在還要半年以後才可以餵豬，「現在沒辦法，沒資金了。」

內地一旦發現非洲豬瘟疫情，都會在現場撲殺，挖坑把豬隻深埋。志成豬場活埋豬隻的地方，就在豬場的後山，老闆娘稱，當時政府的工作人員，在後山挖了幾米深的大坑，把豬隻活埋，撒了大量石灰粉，再埋土，確保疫情不擴散，「當時都不准我們拍照，很慘，我自己養的豬，要這樣被殺，但也沒辦法。之後在豬場消毒，怕引起火災，把豬場內的電源全部切斷。」

屬中小型豬場 不用餿水

志成豬場屬於中小型豬場，最多可以養700隻豬，主要從大型養殖場購入幼豬，少部分自家繁殖。老闆娘強調，一直用飼料養豬，從來不會用餿水，豬隻在桃江縣附近銷售，不會銷往外省。她說當時沒想過在湖南會有非洲豬瘟疫情，「只知道在遼寧有，相隔十萬八千里，完全不知道為何會有豬瘟。」

10月底志成豬場發現疫情後，三公里範圍內的豬隻全部要撲殺。志成豬場的老闆王志成向記者展示附近豬場撲殺豬隻的影片，可見豬隻被鏟泥車運到坑中，有工作人員驅趕豬隻，現場傳出豬隻的慘叫聲。