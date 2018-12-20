【非洲豬瘟】若屠房現發瘟豬將關閉消毒　市民恐難食到新鮮豬肉

非洲豬瘟疫情已蔓延至廣東省，農業農村部新聞辦公室昨（19日）公布，廣東省珠海市香洲區一個屠宰場發生非洲豬瘟疫情，是廣東首宗非洲豬瘟疫情。香港有上水及荃灣兩間屠房，當局表示，若有染病豬隻走進屠房，將會全部毀滅，並封閉屠房數日進行消毒。雖有兩個屠房，但未必要等到兩個屠房都「中招」才會出現無豬食，有業界人士指出，上水屠房每日屠宰九成供應市場的活豬，荃灣屠房即使承接，也只能應付半數活豬，所以一旦上水屠房「淪陷」，供應將大減，市民恐難食到新鮮豬肉，因此形容上水屠房為香港活豬供應鏈「最後防線」。 因應非洲豬瘟會經廚餘傳染，漁農自然護理署將修改農場發牌條件，不可再以廚餘餵飼豬隻，明年1月起全面生效。

政府上水屠房每日屠宰供應市面九成活豬。（資料圖片）

香港有上水及荃灣兩間屠場，上水屠場由食環署聘請承辦商營運，每日從內地供港的活豬逾3,000隻均會運到上水屠房屠宰，其餘則運到荃灣私人屠場處理。若其中一個屠房爆發疫情，豬隻將運到另一個屠場處理，但萬一兩個屠場都爆發非洲豬瘟，香港人或短期內沒有新鮮豬肉供應。食安中心指，上水屠房內有豬、牛及羊，若屠房爆發疫情，將需要多天清潔屠房，而私人營運的屠場則可根據《公共衞生（動物及禽鳥）條例》，要求關閉及清潔。

荃灣屠房最多日宰2000豬

不過荃灣屠房未能完全代替上水屠房。香港農業聯合會主席陳建業表示，現時上水屠房每日有共處理全港逾3,000隻活豬，若來港豬隻一旦到埗才發現疫症問題，後果嚴重，必定引致「短期缺豬」，影響整個業界運作。陳說，現時荃灣屠房每日平均處理400隻活豬，若上水屠房發現病發豬隻而關閉，荃灣屠房上限只能夠處理2,000隻活豬，即只能代為處理約5成豬隻，故兩者不能完全互補。「如果發生咁嘅事，並非錢的問題，係處理唔切，對業界足以致命，無人想發生。」

陳提到，上水屠房為香港活豬供應鏈「最後防線」，現時必需做好把關工作，防止問題豬隻流入本港，不能鬆懈。

本港大部分農場已沒有使用廚餘餵飼豬隻。（資料圖片） 仍有4豬場餵廚餘 明年1月中起全禁 全港現時有43間農場，共有約5萬隻豬隻，在本港生豬供應中佔5%。豬隻可透過進食含有非洲豬瘟病毒的廚餘而染病，目前39間農場已沒有使用廚餘餵飼豬隻，但仍有4間在使用。漁護署自11月中提出修改發牌條件，禁止再以廚餘餵飼，寬限期至明年1月中，農場需要設置新機器，若有資金困難，署方有基金協助。 現時內地有4間供港豬場停止供應豬隻，當中兩間是位於疫情爆發豬場內13公里內，另外兩間為13公里外。漁農署表示，供港豬場內的豬是「自繁自養」，受嚴格限制，並沒有使用廚餘餵飼豬隻。

有鑑於非洲豬瘟傳染力強，漁農自然護理署指，若本港出現疑似感染個案，涉事豬場附近3公里內的豬場均受到影響，不可輸出豬隻。經快速測試後，若確認有豬隻受感染，將全數屠宰該豬場的豬隻，並關閉至少一個月消毒。

被屠宰豬者將埋葬於堆填區

而被屠宰的豬隻處理方法則視乎其大小而定，大約8周至14周大的小型豬隻，將注射高劑量麻醉針；而大型豬隻則以二氧化碳處理，讓其安樂死；而更大型的豬則以電擊方法。所有被屠宰的豬隻屍體，將由環保署在堆填區範圍預備坑洞，灑上消毒粉埋葬。

廣東省供港豬場最多 佔整體豬場數量逾49%

根據中國海關總署的數字，截至2018年11月16日，內地共有154個供港澳活豬註冊養殖場，其中廣東省佔最多，共有76間，即近半供港豬場來自廣東省；其次為湖南省，有21間；而江西省及河南省分別有16間及15間。

共4間已暫停供港澳豬場，包括江西省上饒市的「萬年鑫星農牧股份有限公司齊埠豬場」、湖北省浠水縣的「浠水長流牧業有限公司」、湖南省婁底市的「湘村高科農業股份有限公司」，以及湖南省寧鄉縣的「寧鄉威寧農牧有限公司」。

上圖為截至11月16日，中國海關總署的受影響供港豬場名單。（香港01製圖）

漁護署表示，本港禽畜農場均有執行生物安全措施，野豬直接接觸農場豬隻的機會甚微，現時沒有證據顯示本港有野豬受非洲豬瘟病毒感染。署方稱，收到報告或在恆常巡邏或行動期間，發現本港野豬種群有不尋常或大規模死亡情況，會安排驗屍確定死因。