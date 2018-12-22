樹仁學生會：校方承諾新一屆臨政小組可用辦公室及民主牆　

樹仁大學早前以學生會幹事會「缺莊」為由，決定本月底收回學生會辦公室及民主牆，引起校內學生及大專學界聯署反對。校方昨日與學生代表會面後，決定延長臨時行政小組使用辦公室及民主牆使用期至明年3月31日，待選出新一屆幹事會後，再處理簽訂借用協議事宜。樹仁學生會及候任評議會今日發聲明指，校方在會面上認同一旦明年幹事會補選出缺，可與新一屆臨時行政小組簽訂協議，倘最後出爾反爾，不排除再發起行動；另外，亦會繼續要求校方承認臨政小組作為行政機關的地位。

樹仁學生會及候任評議會今日發聲明指，校方在會面上認同一旦明年幹事會補選出缺，可與新一屆臨時行政小組簽訂協議，倘最後出爾反爾，不排除再發起行動。（資料圖片）

樹仁學生會候任評議會昨日與校方就事件會面磋商，今日發出聲明指，不接受校方以「學生仍有使用空間辦公室及提供民主牆的需求」，而延長借用使用時間，強調民主牆為學生會直接管轄，不應受到校方干預。另一方面，校方單方面延長一個和任期已屆的學生代表協議，做法不合常理。

不過，學生會在聲明引述校方在會上認同，一旦新一屆幹事會出缺，與臨時行政小組簽訂借用協議為可行做法，唯校方拒絕承諾認可臨政小組作為行政機關，未有釐清下年任期使用者之權責。另外，校方亦未有交代收回民主牆的理據，只表明會在往後會議商討有關認受性問題。

學生會候任評議會主席鄭家朗認為，校方延長使用期是「緩兵之計」，意圖化解公眾及學生不滿，並轉移視線，至今未有承認學生會《會章》，認可臨政小組的行政地位。

他指，會繼續向校方爭取訴求，若校方出爾反爾，拒絕和新一屆臨政小組制定協議，或拒絕認受臨政小組作為院校認可之行政機關，不排除日後以升級行動回應校方。