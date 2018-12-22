尖沙咀站吹風機積塵嚴重　林超英斥：機構已經習慣第三世界級水準

每日均有不少市民乘搭港鐵，尖沙咀站亦為其中一個最繁忙的車站。前天文台台長林超英今日在facebook上載兩張照片，指發現港鐵尖沙咀站B出口的吹風機積聚恐怖污垢，擔心會影響乘客健康，促請港鐵加強檢查同類設備及清潔情况。他又形容，「機構已經習慣第三世界級水準，見慣了而沒有感覺？」

前天文台長林超英今日在facebook上載兩張照片，指偶然在港鐵尖沙嘴站B出口出入，竟發現其吹風機積聚恐怖污垢。（林超英fb圖片）

港鐵問題不斷，林超英今日在facebook上載兩張照片，指偶然在港鐵尖沙咀站B出口出入，竟發現其吹風機積聚恐怖污垢，慨歎「難以想像可以在號稱世界級機構管治下出現！」

林續指，很久沒有在尖沙咀站出入，惟偶然一次便碰上，反問：「負責該站的管理人員不會巡視自己的站嗎？還是機構已經習慣第三世界級水準，見慣了而沒有感覺？」他擔心會影響乘客健康。

前天文台台長林超英坦言偶然出入尖沙咀站B出口便發現吹風口積聚恐怖污垢。（資料圖片）

港鐵回覆《香港01》查詢時表示，港鐵—資向以來會安排清潔工人定期清潔車站設施，由於尖沙咀站人流繁忙，故除原有空調系統外，亦裝有吹風機以加強空氣流通。

港鐵維修人員會作定期檢查及清潔吹風機；港鐵收到有關查詢後，已即時向尖沙咀站反映，車站職員亦立即跟進，日後會加強留意設施情况。