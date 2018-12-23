黃偉綸：《街道選樹指南》倡80種宜種樹木　多元化種植降樹木風險

發展局局長黃偉綸今日(23日)發表網誌表示，局方轄下綠化、園境及樹木管理組近日推出的《街道選樹指南》，建議80種過往較少採用但適合在香港種植的樹木品種，其中一半是原生品種，比現時市區路旁栽種的20多個品種樹木多。
他解釋，推出《指南》的目的，是根據「植樹有方•因地制宜」的原則，硏究種植多元化的樹種和鼓勵種植合適的本地品種，藉着植物多樣性以改善城市林木的適應力，從而促進生態健康，減低樹木風險。
發展局園境師張家維表示，香港現時市區路旁栽種的樹木主要有20多個品種，《街道選樹指南》（《指南》）建議80種過往較少採用但適合在香港種植的樹木品種，鼓勵種植多元化的樹種。（發展局圖片）
市區木林須更佳抗禦力
發展局園境師張家維在文中表示，行人路的闊度、泥土容量、地下設施管道的分佈、地面空間、空氣流量、日照等，都會影響樹木種植和生長。而各種樹木的特性，例如板根、型態大小等，則會影響適合栽種的位置，故《指南》為政府部門和業界在選擇街道樹種時提供參考。
張又稱，一些適合在街道種植的樹木如金蒲桃，開花時候雄蕊成花球狀，顏色鮮艷，花蜜也是野生動物的食糧，最重要的是其基本屬性適合香港街道的環境，例如能抵受路邊污染、較少蟲害疾病、耐風、耐旱等。
另外，為應對氣候變化導致更頻繁的惡劣天氣，以及街道樹木老化的挑戰，市區林木須具更佳的抗禦力和適應力，以期持續發展。今年9月超強颱風「山竹」吹襲本港後，導致大量樹木倒塌，但同時提供了一個種植的新契機。
發展局轄下的綠化、園境及樹木管理組近日推出《指南》，建議80種適合在香港街道種植的樹木品種，為政府部門和有興趣人士在選擇街道樹種時提供參考。（發展局圖片）
《指南》建議種植的80種樹種，其中一半是原生品種，而水翁（圖中）是其中一種。（發展局圖片）
後續工作同樣重要
部門在清理倒塌的樹木後，會詳細檢查種植地點及相關範圍的破壞程度，在可行和適合的情況下才重新種植樹木。為使新樹木能有更佳的生長環境，重新種植的樹木數量會視乎環境而決定，例如在較斜（35度或以上）的斜坡不會補種樹木，以保障市民安全；不會盲目追求數量或一換一的補種比例，以及部門在植樹前，會檢視擴大現有樹槽的可行性，並研究連接行人路下面的土壤空間。
黃偉綸稱，選擇合適樹種只是第一步工作，後續工作相當重要，因此部門會致力悉心護養樹木，透過日常護養及管理，包括每年定期進行樹木風險評估，加上適時巡查及視乎需要作適當修剪，不但減低樹木對公眾及財物構成的風險，更讓城市林木健康生長，可持續發展。