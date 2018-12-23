黃偉綸：《街道選樹指南》倡80種宜種樹木　多元化種植降樹木風險

發展局局長黃偉綸今日(23日)發表網誌表示，局方轄下綠化、園境及樹木管理組近日推出的《街道選樹指南》，建議80種過往較少採用但適合在香港種植的樹木品種，其中一半是原生品種，比現時市區路旁栽種的20多個品種樹木多。 他解釋，推出《指南》的目的，是根據「植樹有方•因地制宜」的原則，硏究種植多元化的樹種和鼓勵種植合適的本地品種，藉着植物多樣性以改善城市林木的適應力，從而促進生態健康，減低樹木風險。

發展局園境師張家維表示，香港現時市區路旁栽種的樹木主要有20多個品種，《街道選樹指南》（《指南》）建議80種過往較少採用但適合在香港種植的樹木品種，鼓勵種植多元化的樹種。（發展局圖片）

市區木林須更佳抗禦力

發展局園境師張家維在文中表示，行人路的闊度、泥土容量、地下設施管道的分佈、地面空間、空氣流量、日照等，都會影響樹木種植和生長。而各種樹木的特性，例如板根、型態大小等，則會影響適合栽種的位置，故《指南》為政府部門和業界在選擇街道樹種時提供參考。

張又稱，一些適合在街道種植的樹木如金蒲桃，開花時候雄蕊成花球狀，顏色鮮艷，花蜜也是野生動物的食糧，最重要的是其基本屬性適合香港街道的環境，例如能抵受路邊污染、較少蟲害疾病、耐風、耐旱等。

另外，為應對氣候變化導致更頻繁的惡劣天氣，以及街道樹木老化的挑戰，市區林木須具更佳的抗禦力和適應力，以期持續發展。今年9月超強颱風「山竹」吹襲本港後，導致大量樹木倒塌，但同時提供了一個種植的新契機。

發展局轄下的綠化、園境及樹木管理組近日推出《指南》，建議80種適合在香港街道種植的樹木品種，為政府部門和有興趣人士在選擇街道樹種時提供參考。（發展局圖片）